Redes explotan contra el papá de Abelito por enfurecer en vez de consolar a su hijo: “Ya se veía con el dinero” (Foto: Televisa)

La definición de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México dejó uno de los momentos más comentados en redes sociales. Durante la transmisión en vivo, Abelito fue anunciado como ganador del tercer lugar en el reality show, pero la reacción de su padre, señor Abel, acaparó la atención al mostrar un claro gesto de inconformidad.

El padre del influencer no ocultó su disgusto al saber que su hijo no obtendría el premio de 4 millones de pesos que otorga la producción a su primer lugar.

La conductora Galilea Montijo fue la encargada de anunciar que Abelito había conseguido el tercer puesto con 6 millones 247 mil 210 votos. Las cámaras captaron a la familia celebrando el regreso del concursante. Sin embargo, después del reencuentro, el papá de Abelito decidió apartarse del grupo, cruzando los brazos y evidenciando su molestia ante los televidentes. Este gesto fue interpretado en redes como falta de apoyo hacia el logro de su hijo.

En redes sociales, particularmente en X y TikTok, usuarios comenzaron a criticar la actitud del señor Abel. Las publicaciones cuestionaron por qué optó por mostrar enojo en lugar de consolar y acompañar a su hijo durante un momento tan relevante. Uno de los mensajes que se popularizó en las plataformas digitales fue: “Ya se veía con el dinero”, en alusión al premio mayor que no consiguió Abelito.

Tras obtener el tercer lugar en la competencia, el influencer no habría sido recibido de una forma esperada por el señor Abel a diferencia de su mamá y su novia Crédito: Instagram/ Televisa

El comportamiento del padre de Abelito causó confusión: enojo contra la producción o por no obtener el premio de 4 millones de pesos

El comportamiento del padre de Abelito causó confusión. Algunos usuarios aseguraron que Abelito mismo habría alejado a su papá durante el recibimiento familiar para dirigirse a abrazar a su novia y su madre. Una parte del público consideró que el participante buscó priorizar a su pareja y a su progenitora durante el emotivo reencuentro. Otras versiones sostienen que la reacción se debió simplemente a la frustración contra la producción por no haber alcanzado el primer lugar.

A pesar de la controversia, Abelito recibió palabras de aliento de la conductora Galilea Montijo, quien subrayó su recorrido en la competencia y el apoyo de otros participantes como Aldo de Nigris, que incluso rompió en llanto y expresó: “Yo quería que ganaras, perro”. El influencer también agradeció a sus compañeros del extinto cuarto Noche y declaró: “Estoy súper emocionadísimo, ya se me están acabando las palabras. Cada uno de los habitantes me complementaron”.

El comportamiento del padre de Abelito causó confusión: enojo contra la producción o por no obtener el premio de 4 millones de pesos (ViX)

Declaraciones del señor Abel tras el tercer lugar de El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025

Al finalizar el programa, medios de comunicación abordaron al señor Abel fuera del foro. Aunque en la transmisión mostró enojo, declaró ante la prensa: “Estamos felices, contentos. Gracias por el apoyo a Abelito, a todo México, a todo el país”. Consultado acerca de la propuesta de Aldo de Nigris de compartir el premio, el señor Abel respondió: “Es una chulada de muchacho, qué bueno que la decisión la tomen ellos. La ambición nunca es buena”.

El desenlace del certamen dejó a la familia en el centro de la conversación pública, ubicando al papá de Abelito como protagonista de uno de los debates más intensos en la reciente edición del reality de Televisa.