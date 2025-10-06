Aldo de Nigris bajo fuego en las redes tras ganar La Casa de los Famosos México: “Es una persona sin sustancia”

Aldo de Nigris apagó las luces de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla)

El triunfo de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México ha dividido a la opinión pública y desatado una oleada de críticas y comentarios que lo acusan de ser poco merecedor del primer lugar.

Si bien parte de la audiencia celebró la victoria del regio, otra no tardó en viralizar mensajes cuestionando el resultado, la trayectoria del joven influencer y, especialmente, la legitimidad del proceso de elección.

“Es lo que es, es un reality show, el wey ganó y pues está chido. El chico no es una persona con su sustancia y tampoco voy a decir tampoco: ‘wow’, no, no lo es”, opinó una usuaria en TikTok que resumió una de las posturas más repetidas.

Aldo de Nigris es el ganador de la tercera temporada de LCDLFM. (Captura de pantalla)

Algunos comentarios, lejos de atacar a Aldo desde la figura mediática, hicieron referencia a su supuesto potencial de transformación: “Es una persona joven tiene toda la vida para construirse, para volverse una persona interesante, como es el Shiky, para irse a viajar, para desarrollar su vocabulario, para leer”.

No faltaron quienes dieron un paso más al señalar el entorno familiar: “Es como la esperanza, que pueda salir de la familia tan tóxica que tiene”, afirmaron en redes. También hubo toda clase de teorías sobre el manejo del proceso de votación: “Mucha gente habló de fraude. Se rumoraba que se pagaba campañas en redes sociales para desprestigiar a otros habitantes de la casa, para limpiarle un poco el camino a Aldo de Nigris”.

La polémica sobre la transparencia del reality llegó incluso a criticar a los candidatos: “Una temporada pues muy manchada por el bajo rating en un programa que se llama ‘La Casa de los Famosos’, pero realmente no había muchos famosos en esa casa, más bien es ‘La Casa de los Entrones’, esos que se animaron”, comentó otro usuario.

Aldo de Nigris gana La Casa de los Famosos México. (X)

Más allá de la controversia, Aldo de Nigris, de 26 años, se alzó como campeón indiscutible, recibiendo 19 millones 139 mil 698 votos, cifra que superó ampliamente a Dalilah Polanco, segunda finalista.

El influencer, sobrino de Poncho de Nigris y del emblemático futbolista Aldo de Nigris Guajardo, vivió una noche de emociones intensas y no dudó en mostrar vulnerabilidad al recibir el premio. “Lloré en mis momentos a solas”, aseguró tras salir de la casa.

Con el premio de 4 millones de pesos mexicanos, entre celebraciones y críticas, la victoria de Aldo de Nigris marca el cierre de una de las temporadas más polarizadas para el reality más visto del año.