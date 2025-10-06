Beca Benito Juárez 2025: cuándo es el último día para que los estudiantes de preparatoria se registren en octubre

La Beca Benito Juárez abrirá un registro en octubre (Foto: Gobierno de México)

La Beca Benito Juárez es un programa social lanzado por el gobierno de México que proporciona un apoyo económico a estudiantes de nivel preparatoria inscritos en escuelas públicas del país. A cada beneficiario se le otorgan $1,900 cada dos meses durante un ciclo escolar de 10 meses, ya que no incluye julio ni agosto debido al receso vacacional.

La meta del programa es reducir la deserción escolar y respaldar a este grupo de jóvenes para que puedan continuar y culminar satisfactoriamente sus estudios.

¿Cuándo es el último día para registrarse a la Beca Benito Juárez?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que el periodo de registros para la Beca Benito Juárez se llevará a cabo del 1 al 15 de octubre. La dependencia también señaló que para poder inscribirse es indispensable que los aspirantes cuenten con su Llave MX, herramienta digital que servirá para agilizar los procesos de futuros trámites.

Además, también indicó que los padres de familia o tutores tendrán que corroborar que la CURP de sus hijos se encuentre certificada. Cuando la descarguen, esta deberá aparecer la leyenda: “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si esta frase no aparece, tu documento no está certificado y deberás corregirlo antes de iniciar tu trámite de beca.

Con esto, los interesados tendrán como último día para poder registrarse a la Beca Benito Juárez hasta el miércoles 15 de octubre.

¿Cómo registrarse a la Beca Benito Juárez en octubre?

Cabe indicar que las inscripciones se llevarán a cabo se realizarán a través de la página becabenitojuarez.gob.mx.

Requisitos y documentos

Estar inscrito en una escuela pública de bachillerato o profesional técnico bachiller.

No recibir otra beca federal con el mismo fin.

Número de celular.

Correo electrónico.

CURP certificada.

Clave de Centro de Trabajo (CCT).

Comprobante de estudios digitalizado.

CURP certificada de tu madre, padre, tutora o tutor (en caso de ser menor de edad).

Identificación oficial (en caso de ser menor de edad).

Pasos para realizar el registro a la Beca Benito Juárez

Crea una cuenta Llave MX en la página llave.gob.mx. Ingresar la página becabenitojuarez.gob.mx. Capturar la CURP y los datos de contacto. Ingresar la Clave de Centro de Trabajo de la escuela correspondiente. Verificar y confirmar el registro.

Para cualquier duda o aclaración, la dependencia pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.