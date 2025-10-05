Estos son los estados en los que operaba “Nelson”, líder del Tren de Aragua detenido junto a dos colaboradores en CDMX

Foto: SSPC

Nelson Arturo Echezuria, alias “Nelson”, líder del grupo criminal Tren de Aragua en México, fue detenido junto a dos de sus colaboradores en la Ciudad de México tras labores de seguimiento por parte de autoridades federales, capitalinos y de las Fuerzas Armadas.

Los trabajos de inteligencia permitieron identificar a Nelson Arturo “N” como el líder criminal en México, responsable de delitos de trata de personas, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión.

Su aprehensión se efectuó derivado de labores de seguimiento del líder criminal en distintos estados y alcaldías hasta que se logró su ubicación en la capital durante recorridos de seguridad.

Al no poner en riesgo a la ciudadanía, los elementos procedieron con su detención y la de sus acompañantes. Información obtenida por Infobae México refiere que los dos sujetos restantes son identificados como Lucas Alberto “V” de 37 años de edad, presunto brazo derecho de “Nelson”, y a Marcos Gabriel “O”, presunto colaborador directo de la organización criminal.

Durante la inspección realizada por los agentes, se aseguraron 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, así como otros objetos relacionados con la investigación.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó la detención de los tres integrantes del Tren de Aragua. (Presidencia)

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), así como agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

De acuerdo con la SSPC, los tres hombres cuentan con órdenes de aprehensión por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada, mientras que el líder, Nelson Arturo “N”, enfrenta además una orden vigente por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Estados donde operaban

Hay diez organizaciones criminales preponderantes en el país, aunque surgieron nuevas células delictivas. Imagen: Infobae México

Información obtenida por esta casa editorial refiere que los tres detenidos son de nacionalidad venezolana y se encuentran relacionados con delitos de narcomenudeo, homicidio, secuestro, extorsión y trata de personas.

“Nelson”, Lucas Alberto “V” y Marcos Gabriel “O” tenían como zona de operación los estados de Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el líder de esta organización criminal es identificado como Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, quien llevó al grupo de ser una banda carcelaria dedicada a la extorsión y el soborno en Aragua, Venezuela, hasta llegar a ser una organización transnacional dedicada a la minería ilegal, secuestro, trata de personas, extorsión y tráfico de drogas.