Cae Néstor “N”, objetivo prioritario y jefe de plaza de una célula criminal que operaba en cuatro municipios del Edomex

El hombre capturado (SSPC)

Las autoridades federales informaron el arresto de un hombre de 34 años de edad, considerado objetivo prioritario al estar ligado con diversos delitos y quien es señalado como posible jefe de plaza de una célula criminal en el Estado de México.

Néstor “N” fue capturado de la comunidad de San Andrés Nicolás Bravo, del municipio de Malinalco luego de que agentes de seguridad vieron al hombre en la zona. El sospechoso trató de perderse en la maleza para escapar de los uniformados.

Sin embargo, al final el hombre fue capturado tras implementarse un operativo. Tras interceptar al hombre, le fue aplicada una revisión que culminó en el hallazgo de un arma de fuego corta, un cargador abastecido, así como 70 bolsas de plástico con cristal (metanfetamina) y una docena de empaques con marihuana.

Los delitos ligados a Néstor “N”

De igual manera, el informe compartido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el 5 de octubre indica que el sujeto recientemente capturado al parecer operaba en cuatro municipios del territorio mexiquense.

Los indicios asegurados (SSPC)

“Se identificó a un sujeto como jefe de plaza de una célula delictiva, el cual está relacionado con los delitos de secuestro, homicidio, extorsión y venta de droga en los municipios de Malinalco, Zumpahuacán, Ocuilan y Joquicingo”, es parte del reporte de los hechos.

Las fotografías compartidas por las autoridades muestran al hombre siendo custodiado por agentes de seguridad y los indicios asegurados al mismo.

Detenciones relevantes en el Edomex

Apenas un día antes de que fuera informado el arresto de Néstor “N”, la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó la captura de Misael “N”, alias El Chino y/o El Negro, quien es señalado como posible implicado en el asesinato de José Jacinto Ponce Alfaro, este último un mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), asesinado durante un asalto.

Foto: Fiscalía Edomex

En las acciones contra Ponce Alfaro habrían participado dos personas, incluyendo el ahora detenido. Es por ello que continúa la búsqueda del otro sospechoso.

Por su parte, el pasado 28 de septiembre fueron detenidos dos sujetos que viajaban en una camioneta sin placas en la carretera Soyaniquilpan - Jilotepec, en la localidad de Xhitey, entre ellos estaba Brayan “N”, quien fue identificado como presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana.

Brayan “N” estaría relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones, robo de vehículos de carga y narcomenudeo en acciones registradas en los municipios de Soyaniquilpan, Jilotepec, Aculco, Polotitlán y Acambay.