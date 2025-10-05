Capturan en Edomex al presunto principal operador de “El Güero Fresa”, dedicado a la extorsión y despojo

La célula de "El Güero Fresa" es ubicada con operaciones en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Foto: SSC

Williams “S”, de 46 años de edad, fue detenido en el municipio de Chalco de Solidaridad, Estado de México, durante un operativo conjunto entre autoridades mexiquenses y capitalinas al ubicarlo como presunto integrante de una célula delictiva con operaciones en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, el sujeto es identificado como el principal operador de un grupo delictivo que opera en la alcaldía Iztapalapa, dedicado a la venta y distribución de drogas, así como a delitos como la extorsión, el despojo, el homicidio y el robo.

La aprehensión del sujeto se realizó como parte de trabajos de investigación e inteligencia en seguimiento a la desarticulación de grupos delictivos, lo que derivó en la ejecución de una orden de cateo en un inmueble luego de identificar que su zona de movilidad se localizaba en Chalco.

Williams “S” fue detenido por los delitos de asociación delictuosa y ataques a la paz pública.

Las investigaciones permitieron identificar al sujeto como presunto principal operador de “El Güero Fresa”, líder de una célula con operaciones en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Así fue su detención en Chalco, Edomex

Tras la realización de vigilancia especializada y labores de seguimiento por parte de las autoridades para reunir pruebas y obtener una orden de cateo, se logró ejecutar el mandato en un inmueble ubicado en la calle Poniente 21, colonia San Miguel Xico, donde la intervención permitió asegurar las armas y municiones.

En el cateo participaron elementos de la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Guardia Nacional (GN).

Durante la acción, las autoridades aseguraron dos armas largas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, siete cargadores y varios cartuchos útiles.

Tanto el detenido como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica y se realice la investigación correspondiente.

La detención de Williams “S” se suma a la realizada este viernes en Iztapalapa, en la que Erasmo Carlos “N”, presunto líder de una célula delictiva de “El Güero Fresa” fue capturado en la colonia Lomas de San Lorenzo tras localizar un inmueble como centro de almacenamiento y embalaje de narcóticos.

Además, le fueron asegurados 13 teléfonos celulares, 34 cartuchos útiles, un arma de fuego corta, 39 bolsitas con cocaína, 13 tabletas de color azul, una ampolleta con un líquido y una motocicleta.

Este grupo delictivo tiene su origen en la estructura liderada por Pedro Contreras, conocido como “El Güero Fresa”, quien fue detenido el 7 de diciembre de 2021 en posesión de armas de fuego y drogas.