¿Quieres ver a Jesse & Joy en concierto gratis? te decimos dónde y cuándo

La agrupación Jesse y Joy se presentará en Atizapán de Zaragoza (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

El gobierno de Atizapán de Zaragoza anunció con entusiasmo la llegada de la cuarta edición del Festival Internacional de las Artes Atzán 2025, uno de los eventos culturales más importantes del municipio, que se llevará a cabo del 17 al 26 de octubre.

Esta celebración artística se ha consolidado como un espacio para el esparcimiento, la convivencia y la reconstrucción del tejido social entre las familias atizapenses.

Entre los espectáculos más esperados destaca la presentación del reconocido dúo Jesse & Joy, quienes repetirán como invitados, ya que en 2024, participaron por primera vez.

Día de la presentación

Jesse & Joy se presentará a un costado del palacio municipal de Atizapán de Zaragoza (Jorge Contreras/Infobae México)

Los hermanos Huerta ofrecerán un concierto gratuito el próximo 19 de octubre en la explanada municipal a las 20:00 horas, por lo cual, es importante llegar con tiempo para obtener los mejores lugares.

Las autoridades resaltaron que la cartelera está diseñada para todos los gustos y edades, con actividades que abarcan música, danza, teatro, comedia y exposiciones visuales, garantizando una experiencia inolvidable para cada visitante.

El Ayuntamiento señaló que uno de los principales objetivos del festival es fomentar la cohesión social a través de la cultura, especialmente en un contexto donde Atizapán de Zaragoza ha sido catalogado entre los municipios con mayores índices de percepción de inseguridad en el Estado de México, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI.

Ante ello, la administración municipal apuesta por el arte como una herramienta transformadora, capaz de generar convivencia pacífica y fortalecer los lazos comunitarios.

Festival Internacional de las Artes Atzán 2025

Una de las estrategias clave será llevar los espectáculos a diversos puntos del municipio, evitando que las actividades se concentren únicamente en el centro. Esto permitirá que habitantes de diferentes colonias puedan disfrutar de la programación sin limitaciones de distancia o acceso.

Las autoridades locales destacaron que Atzán 2025 no solo representa entretenimiento, sino también una inversión directa en el bienestar emocional y cultural de la ciudadanía.

Al brindar acceso gratuito a espectáculos de primer nivel, el gobierno busca inspirar a niños, jóvenes y adultos, promoviendo valores como la creatividad, la identidad y el orgullo comunitario.

Más que un evento cultural, es una fiesta de unión y alegría que demuestra que el municipio continúa con la inversión en el entretenimiento de las familias mexiquenses, ya que se espera la llegada también de habitantes de los municipios vecinos de Tlalnepantla de Baz, Naucalpan, Nicolás Romero, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, entre otros.