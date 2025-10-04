México

¿Quieres ver a Jesse & Joy en concierto gratis? te decimos dónde y cuándo

Además se ofrecerán diversas exposiciones, teatro, muestras para toda la familia

Por Jorge Contreras

Guardar
La agrupación Jesse y Joy
La agrupación Jesse y Joy se presentará en Atizapán de Zaragoza (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

El gobierno de Atizapán de Zaragoza anunció con entusiasmo la llegada de la cuarta edición del Festival Internacional de las Artes Atzán 2025, uno de los eventos culturales más importantes del municipio, que se llevará a cabo del 17 al 26 de octubre.

Esta celebración artística se ha consolidado como un espacio para el esparcimiento, la convivencia y la reconstrucción del tejido social entre las familias atizapenses.

Entre los espectáculos más esperados destaca la presentación del reconocido dúo Jesse & Joy, quienes repetirán como invitados, ya que en 2024, participaron por primera vez.

Día de la presentación

Jesse & Joy se
Jesse & Joy se presentará a un costado del palacio municipal de Atizapán de Zaragoza (Jorge Contreras/Infobae México)

Los hermanos Huerta ofrecerán un concierto gratuito el próximo 19 de octubre en la explanada municipal a las 20:00 horas, por lo cual, es importante llegar con tiempo para obtener los mejores lugares.

Las autoridades resaltaron que la cartelera está diseñada para todos los gustos y edades, con actividades que abarcan música, danza, teatro, comedia y exposiciones visuales, garantizando una experiencia inolvidable para cada visitante.

El Ayuntamiento señaló que uno de los principales objetivos del festival es fomentar la cohesión social a través de la cultura, especialmente en un contexto donde Atizapán de Zaragoza ha sido catalogado entre los municipios con mayores índices de percepción de inseguridad en el Estado de México, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI.

Ante ello, la administración municipal apuesta por el arte como una herramienta transformadora, capaz de generar convivencia pacífica y fortalecer los lazos comunitarios.

Festival Internacional de las Artes
Festival Internacional de las Artes Atzán 2025

Una de las estrategias clave será llevar los espectáculos a diversos puntos del municipio, evitando que las actividades se concentren únicamente en el centro. Esto permitirá que habitantes de diferentes colonias puedan disfrutar de la programación sin limitaciones de distancia o acceso.

Las autoridades locales destacaron que Atzán 2025 no solo representa entretenimiento, sino también una inversión directa en el bienestar emocional y cultural de la ciudadanía.

Al brindar acceso gratuito a espectáculos de primer nivel, el gobierno busca inspirar a niños, jóvenes y adultos, promoviendo valores como la creatividad, la identidad y el orgullo comunitario.

Más que un evento cultural, es una fiesta de unión y alegría que demuestra que el municipio continúa con la inversión en el entretenimiento de las familias mexiquenses, ya que se espera la llegada también de habitantes de los municipios vecinos de Tlalnepantla de Baz, Naucalpan, Nicolás Romero, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, entre otros.

Temas Relacionados

Jesse & Joyconcierto gratuitoAtizapán de ZaragozaEdomexCulturamexico-noticias

Más Noticias

Diputado que propuso cárcel a quiénes hagan stickers y memes sin autorización fue a quien Sheinbaum dio un manotazo

Armando Corona Arvizu intentó tomarse una selfie con Sheinbaum cuando rindió protesta como Presidenta de México, sin embargo, recibió un manotazo de la mandataria

Diputado que propuso cárcel a

Harfuch anuncia golpe al Tren de Aragua en México: cae “Nelson” y dos cómplices por trata de personas y feminicidios

La información revelada por el secretario de seguridad indica que la zona de operación de los tres presuntos criminales incluía Puebla, Morelos, Estado de México y la propia CDMX

Harfuch anuncia golpe al Tren

“El Irving” de La Unión Tepito no irá a casa: juez rechaza prisión domiciliaria y lo manda al Reclusorio Norte

La defensa legal de Jonathan Irving Herrera Sánchez pedía que esta medida se cumpliera porque el criminal no tiene intenciones de fugarse

“El Irving” de La Unión

Cómo enfrentar los gastos del cáncer de mama: estos son los consejos financieros de la CONDUSEF

Conoce los mitos y realidades sobre los seguros médicos, así como adoptar hábitos financieros responsables

Cómo enfrentar los gastos del

No sólo es la mastografía, estos estudios puedes realizarte desde los 20 años para detectar el cáncer de mama

La detección temprana aumenta de forma significativa las probabilidades de sobrevivir a la enfermedad

No sólo es la mastografía,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch anuncia golpe al Tren

Harfuch anuncia golpe al Tren de Aragua en México: cae “Nelson” y dos cómplices por trata de personas y feminicidios

“El Irving” de La Unión Tepito no irá a casa: juez rechaza prisión domiciliaria y lo manda al Reclusorio Norte

Muere el policía Alexander, escolta del hijo de Rubén Rocha Moya que fue rescatado tras operativo en Culiacán

Infancia rota, tatuajes y venganza: la travesía de ‘Hello Kitty’ en Santa Martha

Detienen en Iztapalapa a Erasmo Carlos “N”, presunto líder de célula del “Güero Fresa”

ENTRETENIMIENTO

Paul “Bonehead” Arthurs, guitarrista de

Paul “Bonehead” Arthurs, guitarrista de Oasis, anuncia pausa tras confirmar que tiene cáncer

Maroon 5 hace historia al inaugurar la Arena Guadalajara con épico show: ésta es la cartelera de futuros conciertos

“Es duro para mí”: Michelle Salas preocupa al aparecer en muletas y hablar de una posible operación

“Podemos repartirnos el premio”: Ignoran a Abelito tras proponer dividir los 4 MDP de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México EN VIVO último sábado: así de despidieron Odalys Ramírez y Diego de Erice

DEPORTES

India Sioux y Bandido destacan

India Sioux y Bandido destacan en la Arena México en la apertura del mes de las Amazonas del CMLL

GP de Azerbaiyán: por qué Checo Pérez es conocido como el “Rey de Bakú”

Pumas vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 12 del Apertura 2025

América vs Santos Laguna: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 12 del Apertura 2025

¿Quién fue Edu dos Santos, futbolista que dejó una inmortal huella en el Club América?