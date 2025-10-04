México

Diputado que propuso cárcel a quiénes hagan stickers y memes sin autorización fue a quien Sheinbaum dio un manotazo

Armando Corona Arvizu intentó tomarse una selfie con Sheinbaum cuando rindió protesta como Presidenta de México, sin embargo, recibió un manotazo de la mandataria

Por Miguel Flores


Quién es el legislador que intentó una selfie con Claudia Sheinbaum, pero "era su momento" (Captura de Pantalla)

Armando Corona Arvizu, diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa para sancionar hasta con seis años de cárcel y de 300 a 600 días de multa a quien realice stickers, memes y contenido con inteligencia artificial sin autorización de quien aparezca en ellos.

Esto, con el argumento de que este contenido representa una forma de violencia que no se debe “normalizar ni permitir”.

La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria el pasado 23 de septiembre, señala que además de la privación de la libertad, la multa puede superar los 100 mil pesos cuando la víctima sea menor de edad, una persona con discapacidad o servidor público en ejercicio de sus funciones.

“Cuando el material se difunda de manera masiva en redes sociales, plataformas de mensajería instantánea, o medios electrónicos, o si genera un daño psicológico a la víctima”, señala.

(Diputados Morena)

Corona Arvizu, quien es hijo del fallecido político priista Armando Corona Rivera y sobrino del actual presidente municipal de Ixtapaluca, al oriente del Estado de México (Edomex), Felipe Arvizu, ha presentado ocho iniciativas, las cuales en su totalidad han sido desechadas. Él consideró que actualmente hay diversas disposiciones “que protegen la intimidad y la imagen, pero ninguna aborda de forma integral la problemática”, incluida la Ley Olimpia, señaló.

Según el morenista, el proyecto de reforma servirá para una protección efectiva contra la violencia digital, equilibrio entre la libertad de expresión y la dignidad, además de justicia para las víctimas.

“Cada imagen manipulada, cada audio falseado y cada meme difundido sin autorización atenta directamente contra la dignidad, el honor y la vida privada de las personas”, expuso.

Subrayó que “no hacerlo significa dejar indefensa a la ciudadanía frente a una de las amenazas más extendidas y sofisticadas de nuestra era”.

El día que Sheinbaum le dio un manotazo y provocó memes

El diputado que hizo esta propuesta, es el mismo al que la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le dio un manotazo el día de su toma de posesión a la presidencia de México, hace poco más de un año, el 1 de octubre de 2024, cuando salía de la Cámara de Diputados.

En redes sociales se viralizó el momento en el que Sheinbaum le da un manotazo al diputado morenista, quien la siguió hasta la entrada de la Cámara de Diputados luego de haber rendido protesta y dirigirse a Palacio Nacional, donde se reunió con mandatarios de otras naciones.

La grabación provocó una ola de burlas y memes por lo incómodo que resultó el momento y como fue visto por miles de personas que dieron seguimiento a la ceremonia.

Pese al aparente desaire que tuvo el diputado Armando Corona, en su cuenta personal de Facebook compartió y demostró su apoyo a que Claudia Sheinbaum llegue a la presidencia, incluso compartió fotografías con los diferentes gobernadores morenistas.

En redes sociales se viralizó el momento y surgieron múltiples memes sobre el momento por el incómodo momento que vivió el legislador morenista. Crédito: @porktendencia / Facebook

¿Quién es Armando Corona Arvizu?

Armando Corona Arvizu es diputado federal por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien llegó al escaño por el método de mayoría relativa en representación del Distrito 12 del Estado de México.

De acuerdo con su perfil curricular proporcionado por el Sistema de Información Legislativa (SIL), cursó la carrera de Derecho, sin embargo, no hay información de la institución ni cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas.

Temas Relacionados

Armando Corona ArvizumemesstickersmorenaClaudia Sheinbaummexico-noticias

