¿Cómo hacer la Prepa Abierta en línea - SEP? 

Por Jaqueline Viedma

Personas que busquen estudiar la preparatoria abierta pueden acceder a esta opción. (Julia M Cameron/Pexels)

La Preparatoria Abierta que ofrece la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México, se ha consolidado como una alternativa accesible y flexible para quienes buscan retomar o concluir el bachillerato sin las restricciones de la modalidad escolarizada.

Este servicio, pensado para personas de cualquier edad y situación laboral o personal, posibilita avanzar a un ritmo individual y cuenta con respaldo oficial en todo el país.

La modalidad de Prepa Abierta facilita iniciar, continuar o finalizar los estudios de bachillerato mediante evaluaciones programadas según la disponibilidad del estudiante.

Está dirigida tanto a quienes interrumpieron su trayectoria educativa como a aquellos que no ingresaron a un sistema presencial, sin importar la edad. El único requisito indispensable es la presentación de la documentación solicitada para la inscripción.

Admisión e inscripción al sistema de Preparatoria Abierta SEP

Entre las ventajas principales de este sistema educativo, la SEP resalta que no existe un examen de admisión, la inscripción es gratuita y se puede realizar de manera presencial o en línea durante todo el año en cualquiera de las 32 entidades federativas.

Además, no hay plazos fijos para terminar los estudios, permitiendo que cada persona avance de acuerdo con sus necesidades y organización familiar o laboral.

Requisitos para inscribirse a la
Requisitos para inscribirse a la Preparatoria Abierta de la SEP.

Otro aspecto relevante es el apoyo a sectores diversos, ya que el servicio atiende a personas con discapacidad, privadas de la libertad, mexicanos residentes en el extranjero, personas repatriadas, trabajadores de dependencias públicas y privadas, y quienes ya cuentan con estudios previos de bachillerato. Para estos últimos, la SEP ofrece la posibilidad de obtener una Equivalencia de Estudios y validar asignaturas ya acreditadas.

Es adaptable a las necesidades de los estudiantes, ya que la asesoría académica está disponible tanto de forma presencial como en línea, adaptándose a diferentes estilos de aprendizaje y zonas geográficas.

Los materiales didácticos desarrollados por la SEP incluyen libros de texto, guías de estudio, cuadernillos, antologías y ejercicios de autoevaluación, diseñados para potenciar el aprendizaje independiente sin requerir el acompañamiento constante de un asesor académico.

En cuanto a las evaluaciones, los exámenes pueden presentarse en formato impreso o por computadora en los Centros de Servicios de Preparatoria Abierta. Al realizar el examen en modalidad digital, la calificación se entrega de manera inmediata, lo que permite agilizar el avance educativo.

Al completar el programa, la certificación obtenida tiene validez oficial a nivel nacional y permite acceder a estudios superiores, según lo establecido por la secretaría de Educación.

