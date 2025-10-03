México

Sylvia Pasquel criticó la actitud de Dalílah Polanco en LCDLF: “Está aguantando por los 4 millones de pesos”

Silvia Pasquel fue invitada a la postagala donde expresó su opinión sobre el reality

Por Cinthia Salvador

Silvia Pasquel fue invitada a
Silvia Pasquel fue invitada a la postagala donde expresó su opinión sobre el reality. (Captura de pantalla YouTube)

En la fase final de La Casa de los Famosos México 2025, las declaraciones de Silvia Pasquel generaron debate en torno al desempeño de Dalílah Polanco, una de las finalistas. Durante la transmisión de la última postgala a través de la plataforma ViX, la actriz compartió su percepción sobre la autenticidad de la concursante, lo que provocó reacciones inmediatas entre los invitados y los conductores del programa.

La reciente dinámica dentro de La Casa de los Famosos México, que permitió el reingreso temporal de exhabitantes como Ninel Conde, Facundo y Olivia Collins, sumó un contexto especial a la fiesta final. La convivencia inesperada favoreció reencuentros emotivos entre los finalistas y sus antiguos compañeros. Mientras este ambiente se desarrollaba al interior de la casa, en el set de la postgala conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, se llevaron a cabo conversaciones que definieron el tono de la discusión mediática.

Silvia Pasquel confesó que no
Silvia Pasquel confesó que no cree en la personalidad que muestra Dalílah. (ViX)

En ese espacio, Silvia Pasquel expresó perspectivas críticas sobre la actitud de Dalílah Polanco, argumentando que “no lo siento real, no veo la verdad por ningún lado. Como que está todo muy fabricado, las palabras exactas... ‘palabras al corazón’. No ha estado a gusto, está aguantando por los 4 millones de pesos y porque esto te da fama, popularidad”.

La actriz señaló su escepticismo sobre la espontaneidad de la concursante al atribuir sus motivaciones principalmente al premio económico y la visibilidad pública.

Durante la misma intervención, Pasquel fue consultada sobre la aparente evolución en la conducta de Polanco a lo largo del reality. Aprovechó para cuestionar el incidente que la finalista sufrió en una de las pruebas previas, refiriéndose así: “Pero fue accidente o se aventó? Porque parecía que se había aventado, parecía un clavado”. Ese comentario abrió un punto de fricción, pues tanto Wendy Guevara como El Borrego Nava respondieron defendiendo la legitimidad del accidente, reiterando que la producción y el equipo médico certificaron la naturaleza accidental del episodio.

Dalílah Polanco sufrió una caída
Dalílah Polanco sufrió una caída durante una de las pruebas del reality. (Capturas de pantalla)

Los conductores, al recalcar la transparencia del proceso, subrayaron que “esa es la magia de la casa de los famosos, que ahí están los habitantes y el público toma su punto de vista”. Esta afirmación resaltó la dimensión interactiva del programa, donde los seguidores influyen activamente en la percepción de los concursantes y los desenlaces.

Finalmente El Diablito, otro de los invtiados confesó que él apoyaba a Abelito, para que se coronara como el ganador de la tercer temporada de La Casa de los Famosos México.

