Niegan amparo a Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso

Esta medida fue dictada en su contra por su probable responsabilidad en el delito de omisión durante el operativo. Foto: Especial

El Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito de Tijuana negó un amparo a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, en contra del auto de formal prisión dictado por su probable responsabilidad en el delito de omisión en el operativo Rápido y Furioso.

Dicha resolución, realizada en el juicio de amparo con número 33/2025 y publicada este 29 de septiembre, resolvió que “La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso contra los actos reclamados”, esto luego de que el Tribunal de Apelaciones con residencia en Hermosillo, Sonora, ordenara su reaprehensión.

Además, se ordenó que la resolución sea notificada por videoconferencia a Cárdenas Palomino. Esto debido a que se encuentra recluido y cumpliendo una sentencia de cinco años y tres meses de prisión al ser hallado culpable del delito de tortura en contra de Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, así como de uno de sus sobrinos y dos personas más por el caso de la banda “Los Zodiaco”.

Israel Vallarta Cisneros, recuperó su libertad después de permanecer casi 20 años en el Centro Federal de Readaptación Social núm. 1 El Altiplano, presunto integrante de “Los Zodiacos”, recuperó su libertad al obtener una sentencia absolutoria, sin lograr probar su responsabilidad en los delitos que le eran imputados. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Cabe recordar que el 30 de mayo pasado el Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito con sede en Hermosillo revocó el auto de libertad de Cárdenas Palomino por falta de elementos en el caso, dictado a principios de 2024 a su favor por la Jueza Noveno de Distrito de Sonora.

El Semanario Zeta informó que con este falló se ordeno la reaprehensión del exfuncionario, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El colaborador y considerado “mano derecha” de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa de 2006 a 2012, es señalado como presunto responsable del delito de omisión para impedir la introducción de armas exclusivas del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea al país durante el operativo denominado “Rápido y Furioso”.

La presidenta Claudia Sehinbaum expuso esta fotografía durante 'La Mañanera' de este lunes. (Crédito: Cuartoscuro) Crédito: Cuartoscuro

Dicho operativo se realizó por la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), durante la administración del presidente Barack Obama.

Se tenía planeado que las armas iban a ser rastreadas a través de un chip por las autoridades, pero muchas llegaron a miembros de cárteles -y en su mayoría al de Sinaloa-, por lo que se utilizaron en múltiples homicidios al no tener control sobre ellas.

Por este caso, el mismo juzgado de Sonora dictó órdenes de aprehensión en contra de siete involucrados en enero de 2022, entre los que se encontraba Genaro García Luna y Cárdenas Palomino.

En tanto, el exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal podría recuperar su libertad en octubre de 2026 una vez que cumpla su sentencia por el caso de tortura.