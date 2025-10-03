La Casa de los Famosos México 2025 modifica su horario para la gran final de este domingo

La final de La Casa de los Famosos México tendrá una modificación en su horario. Foto: Anayeli Tapia/Infobae.

La Casa de los Famosos México en su tercera temporada está por terminar y la gran final se acerca. Será este domingo 5 de octubre cuando se dé a conocer a la ganadora o el ganador de los 4 millones de pesos.

El reality show concluirá esta primera semana de octubre tras poco más de dos meses que estuvo al aire en televisión nacional.

Fue el domingo 27 de julio cuando comenzó el reality show que dividió a 15 habitantes entre cuarto noche y día.

Los seguidores de este programa televisivo ya se preparan para la gran final de este domingo 5 de octubre, donde será una noche llena de muchas sorpresas.

Shiky, Dalílah, Aldo, Mar y Abelito son los finalistas de este domingo 5 de octubre en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. Foto: Infobae México/ Jovani Pérez.

Cada gala de domingo era de eliminación, donde de manera semanal, un habitante abandonaba La Casa de los Famosos México.

Este domingo las cosas serán diferentes y se dará a conocer el ganador o ganadora de esta tercera edición, la cual ha cautivado y atrapado a la audiencia en todo el país.

Regularmente, el horario en que se transmite el programa a través de plataforma digital y en televisión es de 20:30 a 23:00 horas, pero esto cambiará para la última noche en la que se dará a conocer al ganador de esta tercera edición de La Casa de los Famosos México.

Por lo tanto, habrá una modificación en el horario de este domingo 5 de octubre.

La Jefa sorprendió a los finalistas de la Casa de los Famosos México con regalos del Mundial 2026 Crédito: IG/ @ lacasafamososmx

Este será el horario de la gran final de La Casa de los Famosos México 2025 tras modificación de horario

La Casa de los Famosos México 2025 tendrá una importante modificación de horario para este domingo 5 de octubre, que será la gran final y se dará a conocer a la ganadora o ganador de esta tercera temporada.

El horario de este domingo 5 de octubre de La Casa de los Famosos México será de las 20:30 a las 23:30 horas. Por lo que será media hora más del reality show.

Por lo tanto, serán tres horas en que se transmitirá la gran final del popular programa televisivo, que tuvo a la audiencia pegada al televisor.

Tercera temporada de La Casa de los Famosos México será transmitirá la final en cines. Foto: X/@Cinepolis.

Cabe destacar que los principales complejos cinematográficos del país también transmitirán la gran final de La Casa de los Famosos en sus respectivas salas de cine.

Los boletos ya están a la venta en las respectivas sedes y de igual manera se prevé que las funciones tengan el mismo horario de duración de 20:30 a 23:30 horas.