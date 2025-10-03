Usuarios aseguran que Mar Contreras hizo menos a Belinda en La Casa de los Famosos México

Mar Contreras habló sobre la posible participación de Belinda dentro de La Casa de los Famosos México Crédito: Cuartoscuro

A días de que concluya la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Mar Contreras ha recibido nuevas críticas tras emitir un comentario relacionado con la posible participación de Belinda como artista invitada.

A lo largo de la temporada, diversos comentarios emitidos por la actriz han generado polémica, por lo que dicho episodio es un elemento más de la serie de incidentes de los que ha sido protagonista.

La actriz fue criticada por "pelusear" a Belinda. Crédito: ViX

Qué dijo Mar Contreras sobre Belinda en LCDLFMX

Durante las últimas semanas, La Jefa ha sorprendido a los participantes de La Casa de los Famosos México con la presencia inesperada de diversos artistas invitados a las fiestas temáticas dentro de la casa.

Bajo este contexto, Aldo de Nigris y Mar Contreras sostuvieron una conversación acerca de los posibles artistas que podrían presentarse en la celebración final de la competencia.

En un video difundido principalmente en X, se observa a los habitantes mencionar a Piso 21 —agrupación que visitó la casa el día anterior— y, posteriormente, abordando el nombre de Belinda como posible invitada.

Durante el intercambio, Mar Contreras cuestionó: “O sea, hay miles de famosos y se te ocurre Belinda, ¿por qué?”, dirigiéndose a su compañero.

Mar Contreras es acusada de hacer menos a Belinda. (IG: @lacasadelosfamososmx)

Cómo era de esperarse, las palabras de la actriz generaron un debate considerable en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron que la participante intentó desestimar la carrera artística de Belinda, intérprete de “Cactus”.

¿Mar Contreras desestimó la carrera de Belinda?

Ante la rapidez con la que adquirió notoriedad el comentario de la actriz en redes sociales, varios de sus usuarios dejaron comentarios en las publicaciones, en los que llaman a Contreras ‘Pink me’.

“Como siempre hablando pésimo de las mujeres”, “Una verdadera pick me, menospreciando el trabajo de mujeres con éxito e idolatrando a hombres agresores”, “Ella jamás tendrá el éxito de Kenia Os y Belinda y menos la belleza”, y “El clip completo, dice que Belinda está en otras ligas como pa ir a la casa”, entre otros.

El nombre de Belinda llegó hasta La Casa de los Famosos México. 2025. REUTERS/Stephanie Lecocq

Cabe señalar que, pese a los comentarios de los finalistas, será Grupo Firme la agrupación que se presente en la última fiesta de la temporada, pero eso no será todo, pues los exhabitantes también disfrutarán del show.

Será la noche del jueves 2 de octubre cuando algunos de los exhabitantes -Olivia Collins, Adrián Di Monte, Ninel Conde, Priscila Valverde, Mariana Botas, Facundo, Elaine Haro, Guana, Aarón Mercury y Alexis Ayala- vuelvan a ser parte del programa en una noche especial.