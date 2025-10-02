Panelistas de La Casa de los Famosos México creen que el triunfo se quede con Aldo de Nigris o Abelito

Abelito y Aldo de Nigris llegan a la gran final de La Casa de los Famosos México junto a Mar Contreras, Dalílah Polanco y Shiky.

La salida de Alexis Ayala de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México ha dado pie a nuevas especulaciones sobre el posible ganador del reality show 24/7. El programa mantiene en competencia a cinco finalistas: Dalílah Polanco, Aldo de Nigris, Shiky, Abelito y Mar Contreras, quienes permanecerán en la contienda hasta el 5 de octubre, fecha en que se anunciará al ganador de la presente edición.

Actualmente no existe información oficial sobre el avance de las votaciones. No obstante, en redes sociales circulan encuestas que sitúan a Dalílah Polanco y Aldo de Nigris como los principales contendientes para obtener el primer lugar.

Bajo dicho contexto, Jessie Cervantes, Cynthia Urías y ‘El Borrego’ Nava, panelistas del programa, han manifestado abiertamente el nombre de la persona que puede obtener el triunfo, pese a que han enfrentado críticas durante las galas del reality por un supuesto favoritismo hacia una de las concursantes.

Según los panelistas, Aldo de Nigris y Abelito competirán por el primer lugar. (ViX)

Panelistas quieren que el triunfo se quede con Aldo de Nigris o Abelito

Durante una reciente emisión del programa de Jessie Cervantes en EXA, el locutor habló sobre lo vivido en el programa 24/7, pero llamó la atención fue que junto a Cynthia Urias y ‘El borrego’ Nava reveló el nombre de la persona que esperan que gane la competencia.

La cuenta de X de ‘La Tía Sandra’, dio a conocer el clip, pero cuestionó que su opinión fuera distinta a cuando están en las galas de La Casa de los Famosos.

“Esto dijeron hoy los panelistas de La Casa de los Famosos sin las instrucciones de la productora Rosa María Noguerón. Los tres quieren que gane Aldo”, se lee en la publicación.

(Captura de pantalla)

Cabe señalar que Jessie Cervantes aseguró que el que más posibilidades tiene de ganar es Aldo de Nigris, mientras que Urias y ‘El borrego’ señalaron que podría existir competencia con Abelito, pues han hecho una buena dupla a lo largo del reality show.

¿Fandom de Aarón Mercury apoyara a Aldo de Nigris?

Durante el mismo programa, los panelistas contaron con la presencia de Aarón Mercury, el más reciente eliminado del reality. Durante su participación, fue consultado sobre si su apoyo tras la salida se enfocaba únicamente en Aldo de Nigris.

El creador de contenido aclaró que su solicitud de respaldo se extiende a todos los miembros del ex cuarto noche que continúan en la competencia, aludiendo específicamente a los tres participantes que aún permanecen dentro de la casa.