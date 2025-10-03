La Casa de los Famosos México 2025 arranca preventa de boletos para la gran final en cines

La final de La Casa de los Famosos México será transmitida en cines del país. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México finalizará esta primera semana de octubre, por lo que muchos están esperando la gran final para conocer al ganador de esta edición.

La final del popular reality show se llevará a cabo este domingo 5 de octubre, día en que se conocerá al habitante que ganará los 4 millones de pesos.

Muchos seguidores de este popular programa de televisión sintonizarán el canal o plataforma correspondiente para ver la gran final. La tercera temporada de La Casa de los Famosos México comenzó el pasado domingo 27 de julio.

Hay una noticia para aquellas personas que están emocionadas y ya quieren ver la gran final de este reality show, y es que las principales cadenas cinematográficas en el país anunciaron que será transmitido el último episodio de la serie de televisión en pantalla grande.

Cinco integrantes llegaron a la gran final de esta tercera temporada: Shiky, Aldo; Dalílah, Abelito y Mar. Foto: IG: @lacasadelosfamososmx.

La Casa de los Famosos México tercera temporada será transmitida en los principales cines del país, de acuerdo con lo notificado por estas cadenas.

Por ello, aquellos fans y seguidores de los habitantes que están en la final y que los han seguido por poco más de dos meses, tienen la oportunidad de disfrutarla en pantalla grande.

La Jefa sorprendió a los finalistas de la Casa de los Famosos México con regalos del Mundial 2026 Crédito: IG/ @ lacasafamososmx

La preventa de boletos ya arrancó, por lo que es importante consultar la cartelera, complejo y cine de preferencia para apartar los boletos para la noche de la gran final.

Preventa de boletos

La preventa de boletos para la tercera temporada de La Casa de los Famosos México ya está disponible en las principales cadenas cinematográficas del país.

Desde este jueves 2 de octubre ya se pueden adquirir para vivir el gran final que tendrá lugar este próximo domingo 5 en punto de las 20:30 horas.

Tercera temporada de La Casa de los Famosos México será transmitirá la final en cines. Foto: X/@Cinepolis.

Los finalistas de esta tercera temporada son: Shiky, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Aldo De Nigris y Abelito. Uno de ellos conseguirá el premio de 4 millones de pesos.

Fans de estos cinco habitantes se preparan para la gran final del reality show, que ha causado millones de reacciones en todo el país desde finales de julio pasado, fecha en que arrancó el programa de televisión.

Cabe destacar que la final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México también se transmitió en cines. El ganador de esta edición fue Mario Bezares.