Abelito, Aldo de Nigris y Mar Contreras rompen en llanto tras la partida de Alexis Ayala de La Casa de los Famosos México

“La manada” reaccionó con emoción al anuncio del actor como el sexto lugar de la tercera temporada del reality

Por Anayeli Tapia Sandoval

Abelito, Mar y Aldo. (Captura de pantalla)

La salida de Alexis Ayala de La Casa de los Famosos México tras ser anunciado como el sexto lugar de la temporada provocó una reacción de profunda emoción entre Abelito, Aldo de Nigris y Mar Contreras, quienes no lograron contener las lágrimas tras la partida de su compañero.

En la gala del anuncio del sexto ganador, los seis habitantes esperaban en el jardín la decisión del público. La primera en ser nombrada fue Mar Contreras, seguida por Shiky, Abelito y Aldo De Nigris, dejando en juego el último pase a la final entre Dalílah Polanco y Alexis Ayala.

Finalmente, llegó el momento del anuncio y Galilea Montijo pronunció: “Uno de ustedes se consagra como el sexto lugar de esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México. Se retira alguien que vivió 67 días dentro de esa casa. No es poca cosa. El público ha tomado una decisión. Y en esta noche se retira como sexto lugar. El sexto lugar eres tú. El sexto lugar eres tú. Alexis”.

Así se anunció el sexto lugar de La Casa de los Famosos México 2025. (LCDLFM)

La noticia se asimiló en segundos. Ayala respondió: “Okey, bien.” Dalílah Polanco se acercó a él y ambos se felicitaron con un abrazo. Poco después, Shiky también lo felicitó.

Ayala se dirigió a sus compañeros: “Nada, hasta acá llegamos juntos. Venga. Los amo, los amo.” Aldo, Abelito y Mar reaccionaron de inmediato, rodeando a Alexis para abrazarlo, aplaudirle y expresarle sus felicitaciones.

El broche de la noche lo puso La Jefa, quien le dedicó unas palabras a Ayala: “Escúchame. El estratega, el jugador, el que siempre dijo sus verdades sin temor, líder natural de la manada, padre, protector, consejero. Tomo tus palabras, Alexis, y aseguro que de aquí sale un nuevo hombre, el que sabe disfrutar cada instante de la vida, como ese abrazo que le diste a tu hija Stephanie. Ese que esperó dos años, Alexis. Hoy despido un verdadero ganador, a un competidor feroz. Sigue rugiendo, Alexis. Hasta siempre, lobo plateado.”

El desahogo entre abrazos y lágrimas

Team Noche rompe en llanto tras la partida de Alexis Ayala, el sexto lugar de La Casa de los Famosos. (LCDLFM)

Apenas Alexis cruzó la puerta de salida, las emociones de sus compañeros explotaron. Abelito rompió en llanto y fue consolado en primera instancia por Shiky.

Segundos después, Aldo de Nigris y Mar contreras lo abrazaron y tampoco pudieron contener las lágrimas.

“Pero bien, bien, bien, es un chingadazo, todo bien”, pronunció Abelito mientras intentaba recuperarse. Aldo lo abrazó y le dijo: “Felicidades, carnal”. Abelito siguió: “Al chingazo, está bien...juntos por familia, ¿qué no?”.

Aldo expresó: “Los quiero, cabrones, los amo, los amo.” Abelito agregó a sus compañeros de Team Noche que “son lo máximo”, mientras se daban un abrazo grupal.

Mar también prometió: “No nos vamos a soltar”. Todos se unieron en un grito: “¡No nos vamos a soltar, manada! ¡Venga! ¡Venga, Alexis! ¡Venga, Alexis!” y aullaron juntos.

Abelito expresó: “Y bien felices porque nos toca estar aquí y traemos aquí a todos los que han pasado aquí y todos los que están con nosotros también”. Los tres mencionaron a Aarón, Alexis, Elaine y Olivia.

“Que se vaya otro está cabrón”: Aldo de Nigris

Así reaccionó Team Noche a la partida de Alexis Ayala tras consagrarse como el sexto lugar de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. (LCDLFM)

Ya en un ambiente más calmado, los finalistas externaron agradecimientos y reflexiones. Aldo de Nigris mostró la dificultad de procesar la partida del actor: “Perdón por no agradecer bien, pero es que… que se vaya otro está cabrón”, dijo refiriéndose también a la salida de Aarón Mercury el pasado domingo.

Entre suspiros, intentó poner en palabras el momento: “Pues a disfrutar también estos momentos, los que se sienta así el pinche corazón y todo. Los buenos y los malos se disfrutan y... Los buenos con tragos amargos también. Estamos en la final, gracias a Dios, gracias a la gente.”

Abelito reafirmó: “Somos gracias a la decisión del público y a la bendición de Dios.” Mar y Abelito hablaron de lo que han aprendido: “En las altas y en las bajas se aprende. Le agradecemos a la vida porque seguimos aquí y vamos a estar frente en alto y hasta en el tope por los que ya no están, por los que siguen echando apoyo desde afuera, por los que seguimos siendo manada y por todo lo que estamos haciendo.”

Aldo resumió la experiencia: “Seguimos siendo manada de corazón, unidos. Los quiero, los quiero a todos. Y gracias también a los que votaron nuevamente, una disculpa”. Abelito pidió que no se disculpara, pues agregó que son sentimientos y la gente entiende.

Aldo reflexionó: “No hay de otra. No te da tiempo la casa para ponerte triste, pero a veces es difícil, ¿verdad? El corazón... es cabrón.” Abelito redondeó el ambiente de despedida con una mención directa: “Ay, mi Alexis. Se fue como los grandes el viejo”.

