Secretaría de las Mujeres opera sin titular a un mes de que renunció Citlalli Hernández: Sheinbaum prevé anunciar relevo este fin

Sheinbaum indicó que este fin de semana anunciará a la nueva titular de la Secretaría de Mujeres. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Secretaría de las Mujeres continúa operando a pesar que desde hace casi un mes no se ha asignado a un nuevo titular, tras la renuncia de Citlalli Hernández, quien dejó el cargo el 16 de abril pasado para reintegrarse al partido Morena.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria indicó que aún continúa analizando el perfil de dos mujeres, que podrían sustituir a Hernández Mora; sin emabrgo, prevé que anuncie su decisión este fin de semana.

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"Sí, esta semana. Tengo dos compañeras que estoy ahí tomando la decisión. Ya lo anunciamos, espero este fin de semana", dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo aseguró que la dependencia continúa en funciones, a cargo de Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria de Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de Mujeres; y Elvira Concheiro, subsecretaria de Igualdad Sustantiva, junto “con todo el equipo”.

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El 16 de abril pasado, Citlalli Hernández Mora renunció a la titularidad de la Secretaría de las Mujeres federal tras poco más de un año en el cargo.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Hernández presentó su renuncia personalmente en Palacio Nacional, para coordinar el proceso de alianzas de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

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Según Sheinbaum, Hernández fue invitada a reintegrarse al partido por Lusia María Alcalde, quien en ese entonces era la dirigente nacional de Morena, y que el 1 de mayo asumió como la neva titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.

En su momento, la presidenta adelantó que la sustituta será una mujer, en congruencia con la naturaleza de la dependencia, y aseguró que Hernández siempre tendrá un espacio en el gobierno federal.

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A esto se sumó que en entrevista con Infobae Mx, Hernández Mora reveló que su sustituta no sería alguna funcionaria que ya labore dentro de la dependencia.

Aseguró que la transición en la Secretaría será ordenada y que los proyectos iniciados, como el acompañamiento a víctimas y la expansión de los Centros Libres, continuarán bajo la nueva titular.

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Hernández admitió que su compromiso con la agenda de género sigue vigente y que no abandona los temas pendientes, sino que apuesta por incidir desde otro espacio.

Añadió que la decisión implicó valorar su convicción política frente a sus responsabilidades institucionales, priorizando el fortalecimiento de Morena en un año clave.

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Reiteró que la Secretaría de las Mujeres queda en buenas manos y que su legado será la continuidad de los programas y la defensa de los derechos de las mujeres, ahora desde una trinchera partidista.