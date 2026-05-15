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Doris Jocelyn rompe TikTok al fusionar a Michael Jackson con villano de Demon Slayer

La influencer mexicana sorprendió a millones con una impactante transformación inspirada en Muzan Kibutsuji

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(TikTok / @dorisjocelyn)
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La creadora de contenido, Doris Jocelyn volvió a convertirse en tendencia en redes sociales gracias a uno de los videos más comentados de los últimos días.

La influencer mexicana, famosa por sus elaboradas transformaciones de maquillaje y efectos visuales, sorprendió ahora con una caracterización inspirada en el universo de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

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(TikTok / @dorisjocelyn)
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La tiktoker decidió recrear a Muzan Kibutsuji, considerado el principal antagonista de la popular serie animada. Sin embargo, lo que más llamó la atención entre los usuarios fue que fusionó la apariencia del demonio con la imagen de Michael Jackson, una comparación que desde hace años realizan los seguidores del anime debido al diseño del personaje.

(TikTok / @dorisjocelyn)
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El video rápidamente comenzó a generar conversación debido a la enorme similitud estética entre ambos. Con traje elegante, sombrero blanco y peinado recogido, Doris recreó el estilo clásico del “Rey del Pop”, especialmente el que utilizó durante la época del tema “Smooth Criminal”.

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(TikTok / @dorisjocelyn)
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La creadora de contenido jugó con el contraste entre una apariencia aparentemente normal durante el día y una transformación oscura por la noche, donde aparece convertida en Muzan con ojos rojizos, ropa negra y una atmósfera inspirada completamente en el anime japonés.

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Uno de los aspectos más destacados del clip fue el trabajo de maquillaje, ya que Doris logró replicar varios rasgos característicos de Michael Jackson, incluyendo la forma de la nariz, las cejas delgadas y los pómulos pronunciados. La precisión de los detalles hizo que miles de usuarios reconocieran nuevamente el nivel de producción que existe detrás de sus videos virales.

Además del maquillaje, la iluminación, edición y efectos especiales ayudaron a que el trend tuviera una apariencia cinematográfica, algo que ya se ha convertido en una marca registrada de la influencer mexicana.

La creadora de contenido sorprendió a los fans del popular anime en su video más reciente

La reacción en redes sociales no tardó en explotar y el video consiguió superar los tres millones de reproducciones en menos de 24 horas. Los comentarios estuvieron llenos de elogios hacia la creatividad de Doris y el trabajo de su equipo de producción, quienes constantemente sorprenden con conceptos cada vez más elaborados.

Con esta nueva publicación, Doris Jocelyn reafirma su posición como una de las tiktokers más populares del momento, especialmente dentro del contenido relacionado con maquillaje artístico, cultura pop y tendencias virales.

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