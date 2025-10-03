Cuáles son los beneficios de desayunar avena trasnochada con zanahoria

Preparar avena trasnochada con zanahoria permite un desayuno rápido y lleno de nutrientes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena trasnochada, conocida también como ‘overnight oats’, ha ganado espacio en los desayunos de quienes buscan alternativas prácticas y saludables. Combinada con zanahoria, este plato aporta beneficios nutricionales clave que impulsan la energía y la saciedad desde las primeras horas del día.

La preparación de este platillo implica mezclar hojuelas de avena con leche o bebida vegetal y zanahoria rallada, dejando la mezcla en frío durante la noche. Al no requerir cocción, se preservan nutrientes sensibles al calor, como algunas vitaminas del grupo B. El resultado es un desayuno que se adapta a rutinas con poco tiempo.

La elección de la avena como ingrediente base introduce un aporte estable de carbohidratos complejos. Este cereal ofrece fibra soluble, que contribuye a mantener la saciedad durante más tiempo. Diversos especialistas señalan que su ingesta ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y favorece el tránsito intestinal.

El balance resultante convierte a este desayuno en una opción apreciada para quienes buscan fortalecer sus defensas y cuidar su salud cardiovascular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al añadir zanahoria rallada, se suman antioxidantes, vitamina A y betacarotenos, elementos esenciales para el mantenimiento de la visión y el sistema inmunológico. El enfoque en fibra alimentaria resulta central. Un tazón de avena trasnochada puede aportar cerca de 4 gramos de fibra por porción, sin considerar el complemento de la zanahoria, que incrementa el valor.

Este nivel de fibra favorece la microbiota intestinal y contribuye al bienestar digestivo. Consumir esta combinación ofrece sensación de plenitud, lo que se traduce en menores picos de hambre a media mañana.

La facilidad de preparación es otro aspecto resaltado por quienes priorizan la practicidad. La mezcla admite múltiples variantes, pero su base sencilla ha permitido que la fórmula se extienda en hogares y oficinas. El uso de ingredientes frescos y naturales refuerza su atractivo y potencia su perfil nutricional.

Entre los micronutrientes, la zanahoria incorpora potasio, magnesio y vitamina C, todos fundamentales para la función celular y el equilibrio de líquidos. La avena contribuye con hierro y zinc, nutrientes con impacto positivo en la oxigenación de los tejidos y la capacidad inmune.

Un tazón de avena trasnochada con zanahoria ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el campo de la alimentación preventiva, expertos advierten que los hábitos consistentes marcan la diferencia a largo plazo. Integrar avena trasnochada con zanahoria en la dieta mejora los perfiles lipídicos y apoya la regulación de la presión arterial. El consumo regular, en combinación con frutas, semillas y lácteos, amplía el espectro de nutrientes ingeridos y favorece la diversidad alimentaria.

El aporte calórico de esta preparación resulta adecuado para adultos y niños. Una porción estándar ronda las 200 a 300 calorías, dependiendo de los complementos y la cantidad de endulzante añadida. La inclusión de canela o frutos secos potencia el sabor sin alterar de forma significativa el perfil nutricional.