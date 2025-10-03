“Cisañoza”: Poncho De Nigris protagoniza encontronazo con reportera tras ser cuestionado sobre rumores de su pasado

Poncho De Nigris (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

El conductor Poncho De Nigris vivió un momento tenso con la prensa luego de que se difundieran rumores sobre su pasado presuntamente vinculado a trabajo sexual.

La situación estalló durante un encuentro reciente con reporteros, cuando una periodista le cuestionó sobre las versiones que circulan en redes sociales.

El origen de la polémica: rumores en TikTok

La controversia se inició a raíz de un video publicado por un supuesto ex conocido de Poncho De Nigris, identificado como Parce Regio en TikTok.

En la grabación, el influencer aseguró que el pasado de De Nigris estuvo marcado por episodios vinculados a encuentros con hombres a cambio de dinero, y afirmó tener información adicional que podría revelar próximamente.

(Foto: Instagram/@ponchodenigris)

“Ahora se pone a criticar a la gente que tiene página azul cuando su book de modelaje era tan promocionado que parecían barajitas, sobre todo para empresarios, directores, productores y políticos mañosones”, dijo el tiktoker, refiriéndose al presunto pasado de Poncho.

Además, Parce Regio insinuó que el acceso del conductor a un reality no se dio mediante el proceso de casting habitual, sino por favores íntimos ofrecidos a personas con poder en el medio. De igual forma, recordó viajes compartidos a Puerto Vallarta junto a un tal Maldonado, donde ambos eran contratados por agencias.

En su momento, Poncho respondió en redes sociales:“Un prostituto desconocido hablando de mí, como siempre cuando estás en buen momento salen los perdedores a demeritar el éxito de alguien, por fa si van a hablar de mí que sea con pruebas, ya tengo muchos años en esto y me cuesta mucho entender como no sacan pruebas. Gracias”.

La propiedad de Poncho se ubica en San Eugenio, una exclusiva zona residencial ubicada a 25 minutos de la ciudad de Monterrey, dentro del municipio de Allende. Foto: YouTube.

El encontronazo con la prensa

El conflicto con los medios ocurrió cuando una reportera le preguntó directamente sobre los rumores: “En redes sociales está circulando un video donde, bueno, esta persona indica que en tu pasado que utilizabas tu cuerpo, etcétera. ¿Qué tienes que decir?”

A esto, Poncho De Nigris rápidamente respondió: “Pues no, pues nada. ¿Tú me conoces o no? No me conoces. ¿De dónde eres? ¿Y desde cuándo me conoces tú? ¿Desde cuándo me conoces a mí?”.

A medida que la conversación avanzaba, Poncho cuestionó la experiencia y el conocimiento de la periodista:“¿No eres de aquí, de Monterrey? Entonces no sabes de noticias. No sabes nada. ¿Pero hace cuánto tienes tu carrera de periodista?”.

(Instagram/@ponchodenigris)

La periodista mencionó que llevaba años en el medio a lo que De Nigris remató:

“¿Y no me conoces? Ah, entonces no conoces mi carrera. No conoces todo lo que he hecho. Entonces tú… Porque ellos no me preguntan. Porque ellos me conocen (...) Para qué le das publicidad a una rata de alcantarilla a un pinch* prostituto… Por eso no te doy entrevistas”.

De igual manera, el influencer comentó: “Por eso mismo. Porque eres igual a tu hermana. Pero si ustedes son hermanas, ah, igual de cizañosa, igual de cizañosa. La rivalidad un chiquillo prostituto. ¿Para qué? Tú me conoces".

El intercambio, tenso y con reproches, se viralizó rápidamente en redes sociales, generando debate sobre los límites de la prensa y la manera de abordar rumores sensibles que involucran presuntos episodios de trabajo sexual.