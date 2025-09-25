México

Poncho de Nigris se defiende de acusaciones de vender su cuerpo a empresarios para volverse famoso

El ex habitante de La Casa de los Famosos fue acusado de ofrecer “favores íntimos” a productores

Por Ignacio Izquierdo

Poncho de Nigris se defiende
Poncho de Nigris se defiende de nuevas críticas (Instagram/@ponchodenigris)

Un supuesto ex conocido de Poncho De Nigris ha causado controversia en redes sociales tras publicar, bajo el seudónimo Parce Regio en TikTok, una serie de declaraciones que comprometen la imagen del conocido personaje de la televisión mexicana.

Según el video, Parce Regio afirma que el pasado de Poncho De Nigris estuvo marcado por episodios vinculados a encuentros con hombres a cambio de dinero, y advierte que posee información adicional que podría revelar en el futuro.

En sus declaraciones, este influencer también puso en duda cómo fue que Poncho accedió a participar en un reality, asegurando que no fue seleccionado mediante el proceso de casting habitual. Con gestos y expresiones insinuó que el acceso al programa se debió a posibles favores íntimos ofrecidos a hombres con poder de decisión en el medio.

(Instagram/@lacasafamososmx)
(Instagram/@lacasafamososmx)

Acusó a Poncho de criticar actualmente a personas que poseen suscripción a plataformas de contenido para adultos, mientras —según el testimonio—, en su etapa como modelo, su portafolio habría circulado como material promocional principalmente entre empresarios, directores, productores y políticos.

El ex conocido expresó, en relación a esto: “Ahora se pone a criticar a la gente que tiene página azul cuando su book de modelaje era tan promocionado que parecían barajitas, sobre todo para empresarios, directores, productores y políticos mañosones”.

La respuesta de Poncho de Nigris

Poncho de Nigris responde a
Poncho de Nigris responde a las acusaciones (IG)

El tiktoker añadió además: “A la gente que se arrima es para obtener un beneficio” y reveló recuerdos de viajes compartidos con De Nigris a Puerto Vallarta junto a un tal Maldonado, aseverando que ambos eran contratados por agencias.

El tono de denuncia se intensificó cuando Parce Regio advirtió a su antiguo amigo televisivo que tiene aún más información sobre su pasado, asegurando: “Esto es una probadita de todo lo que sé… si quieren nos vamos más atrás cuando andábamos en preparatoria”.

Por supuesto, Poncho de Nigris ya se defendió y escribió en sus redes sociales:

Un prostituto desconocido hablando de mí, como siempre cuando estás en buen momento salen los perdedores a demeritar el éxito de alguien, por fa si van a hablar de mí que sea con pruebas, ya tengo muchos años en esto y me cuesta mucho entender como no sacan pruebas. Gracias”.

