Captan a dos niños participando en rapiña en tienda de autoservicio tras marcha del 2 de octubre, en la CDMX | Video

En el video se ve a dos menores entrar a la tienda y sacar cajas. (X @c4jimenez)

Luego de las movilizaciones del pasado jueves 2 de octubre, debido al 47 aniversario de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, se reportaron diversos hechos de rapiña y saqueo en establecimientos de las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Por medio de redes sociales se compartieron fotos y videos de los hechos, que también incluyen episodios violentos que dejó como saldo varias personas heridas, entre ellos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Una de las imágenes que más llamó la atención fue la de un par de niños que entrán a una tienda 3B ubicada en la colonia Guerrero, en la zona céntrica de la capital, y que toman un par de cajas que posteriormente sacan del establecimiento.

Por medio de sus redes sociales, el periodista de nota roja Carlos Jiménez compartió un video en el que se ve el suceso, y en el que se observa a adultos que también entran a dicha tienda y sacan mercancía.

De acuerdo con lo publicado por Jiménez, los menores habrían tomado cajas con frituras, aunque en realidad no se alcanza a distinguir qué llevan en las cajas.

“Niñ@s robando en manifestación del #2DeOctubreNoSeOlvida. Así se metieron est@s niñ@s a una tienda 3B de @LaGuerreroDF, @AlcCuauhtemocMx, que fue vandalizada por una bola de violentos. Apenas si pueden cargarlas, pero así salieron con cajas de frituras que robaron.Los adultos también van…“, se lee en la publicación del comunicador.

En el video, de apenas 22 segundos de duración, se ve que la tienda mencionada se encuentra con la cortina a medio abrir, y que por debajo de ella entran los menores junto con otros adultos que también aprovechan para saquearla.

Clara Brugada anuncia bono para policías que participaron en la marcha

Por medio de sus redes sociales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la morenista Clara Brugada, dio a conocer que tras las movilizaciones del pasado 2 de octubre, 94 elementos de la policía capitalina fueron trasladados a diversos hospitales para recibir atención especializada, de los cuales, 78 fueron dados de alta durante la noche, mientras que 16 permanecían en observación y tres más estaban delicados de salud.

La jefa de Gobierno capitalina reconoció la labor de las y los policías de la CDMX, y resaltó su valentía frente a las provocaciones que, afirmó, no derivaron en confrontaciones. En su mensaje, la mandataria capitalina enfatizó que a diferencia de los acontecimientos que ocurrieron en 1968, en la actualidad la policía de la Ciudad de México no reprimía, sino que contribuía a la construcción de la paz, protegía a la ciudadanía y apoyaba con la reducción de la inseguridad.

Además, externó su solidaridad con quienes habían resultado heridos durante la marcha y aseguró que no estaban solos, y aunado a esto, aseguró que había dado la instrucción de que se realizara un reconocimiento especial y se otorgara de manera inmediata un bono de compensación a la institución policial, a la que calificó como una gran institución de paz.