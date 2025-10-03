México

Enfrentamientos, vandalismo y agresiones a la prensa: las imágenes que dejó la marcha del 2 de octubre en CDMX

Integrantes del Bloque Negro realizaron destrozos durante la movilización

Por Joshua Espinosa

La movilización desde la Plaza
La movilización desde la Plaza de las Tres Culturas comenzó a las 4 de la tarde. (AFP)

La tarde de este martes, se realizaron diversas manifestaciones en varios puntos de la república mexicana para conmemorar la Masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

Aunque no fue la única, las protestas de la Cuidad de México fueron las que más captaron la atención, tanto por la cantidad de asistentes como por ser la entidad donde se cometió la represión a los estudiantes.

movilización en conmoración al 2 de octubre de 1968 . Crédito: X, AlertaMundoNews

Desde las 3 de la tarde contingentes empezaron a agruparse en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, lugar de relevancia simbólica, pues fue ahí donde hace 57 años ocurrió la masacre con elementos del ejército.

A las 4 de la tarde empezaron a llegar diversos manifestantes al Zócalo, aunque de otros puntos, como la Avenida Juárez. Aproximadamente en ese horario comenzó a movilizarse el contingente de mayor tamaño, el de la Plaza de las Tres Culturas, las autoridades anunciaron que la estación Tlatelolco de la línea 3 del metro fue cerrada debido a la gran cantidad de personas afuera de ella.

La marcha se hizo en
La marcha se hizo en conmemoración a la Masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. (AFP)

El contingente que salió desde Tlatelolco comenzó su movilización incorporándose al Eje Central Lázaro Cárdenas. Aunque la mayoría de estos grupos fueron pacíficos, el llamado Bloque Negro no tardó en hacerse presente. Este grupo realizó destrozos y llegó a abrir y saquear varios negocios.

Durante el trayecto de los manifestantes, integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se hicieron presentes. Alrededor de las 5, la vanguardia del contingente se encontraba en Eje Central, a la altura de República de Cuba, mientras que la retaguardia estaba en Lázaro Cárdenas y Luna.

Los gendarmes de la SSC
Los gendarmes de la SSC capitalina solamente contaban con elementos de defensa. (AFP)

A las 5:15 el inicio del contingente de Tlatelolco llegó hasta el Zócalo capitalino, mientras tanto, el Bloque Negro realizaba agresiones contra las policías con objetos contundentes y pirotecnia.

Conforme llegaban los contingentes, la violencia del Bloque Negro fue en aumentó. Los policías portaban solamente escudos, equipos de protección personal y extintores para eliminar cualquier conato de incendio, el contenido de los extinguidores fue vaciado contra los agresores.

Entre los agredidos están miembros
Entre los agredidos están miembros de la prensa.(AFP)

Durante la manifestación y en el Zócalo se hizo notar la presencia de integrantes de la Brigada Marabunta, quienes se pusieron en diversas ocasiones en medio de las agresiones del Bloque Negro y los gendarmes para detener la violencia.

En el Zócalo los agresores abrieron la puerta de una tienda de autoservicio. También logaron entrar a una joyería aledaña, la cual fue saqueada y, posteriormente, quemada.

movilización en conmoración al 2 de octubre de 1968 . Crédito: X, stevee_maren2

Los agresores arrebataron los escudos y el equipo de protección a los policías, les aventaron pintura y encendieron fuego donde se encontraban cerca. Pasadas las 6 de la tarde, la violencia empezó a llegar a la ciudadanía, fueron visibles escenas donde gente inconsciente era llevada en camillas o cargada por otras lejos del Zócalo.

Hay reportes de que fueron agredidos, además, miembros de la prensa que cubrían la manifestación. Hasta el momento de la redacción de esta nota, las autoridades no han dado un número de heridos.

Integrantes del Bloque Negro saquearon
Integrantes del Bloque Negro saquearon tiendas y causaron destrozos. (AFP)

Además de las agresiones, varias personas comenzaron a prender fogatas en la Plaza de la Constitución. A las 7 de la tarde los manifestantes comenzaron a desalojar el Zócalo, los discursos dejaron de oírse en el templete, el Bloque Negro se replegó y las fuerzas policiales recuperaron el control de la zona.

