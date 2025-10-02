México

Marcha del 2 de octubre en CDMX en vivo: manifestantes inician su recorrido sobre Avenida Juárez

Las movilizaciones se hacen en honor a la Masacre de Tlatelolco

Por Joshua Espinosa

Crédito: Cuartoscuro
Crédito: Cuartoscuro

En pocas líneas:

21:29 hsHoy

Continúa marcha sobre la calle 5 de Mayo a la altura de Motolinia.

21:24 hsHoy

Manifestantes se agrupan en Calzada de los Gallos a la altura de Avenida de los Maestros, alcaldía Miguel Hidalgo.

21:11 hsHoy

Inician movilizaciones sobre Avenida Juárez en dirección a Eje Central Lázaro Cárdenas

21:10 hsHoy

Reanudan circulación en Avenida Niños Héroes y Balderas

21:03 hsHoy

Manifestantes se agrupan en las inmediaciones de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

21:01 hsHoy

Estaciones del Metro Zócalo (línea 2) y Pino Suárez (líneas 1 y 2) se encuentran cerradas. San Juan de Letrán, Bellas Artes y Allende, cercanas a la Plaza de la Constitución, operan con normalidad.

21:00 hsHoy

¿Cuándo y de qué murió el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz?

Luego de dejar el poder, la salud de Díaz Ordaz se fue deteriorando gradualmente debido a una fuerte enfermedad

Por Omar Tinoco Morales

Gustavo Díaz Ordaz nació en
Gustavo Díaz Ordaz nació en Puebla y durante su mandato se llevó a cabo una reforma para que los jóvenes votaran desde los 18 años. FOTO: Archivo

Este 2 de octubre se conmemora el 55 aniversario de la matanza de Tlatelolco, donde el Ejército mexicano reprimió y disparó contra miles de estudiantes que se manifestaban en la plaza de las Tres Culturas contra el régimen encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, quien en ese entonces tenía 57 años de edad.

20:58 hsHoy

Esta fue la amenaza que hizo Gustavo Díaz Ordaz en su informe de gobierno del 68

Un presidente desafiante, demandas estudiantiles y la presión internacional crearon un clima explosivo que terminó en una violenta represión militar

Por Joshua Espinosa

El gobierno de Gustavo Díaz
El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz endureció su postura ante las protestas estudiantiles en el 68, advirtiendo sobre el uso de la fuerza para restablecer el orden. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

En el turbulento contexto de la década de los años sesenta, la juventud estudiantil de México emprendió una movilización que alteró para siempre el paisaje político y social del país. El movimiento estudiantil de 1968 surgió como reacción a un ambiente de autoritarismo, represión y escasa apertura al diálogo por parte del gobierno.

20:55 hsHoy

¡2 de octubre no se olvida! CDMX alista actividades conmemorativas por el Movimiento Estudiantil del 68

Entre conferencias, proyecciones y exposiciones, la capital revive y honra el legado del movimiento estudiantil que luchó por la justicia social en el país

Por Alejandra Zúñiga

La marcha del 2 de
La marcha del 2 de octubre conmemorará el 55 aniversario de la masacre en Tlatelolco. (Cuartoscuro)

Con motivo al 2 de octubre del 2025, la Ciudad de México alista diversas conferencias, proyecciones de cine y actividades, para conmemorar el movimiento estudiantil de 1968. Dicho suceso continúa siendo un símbolo de las exigencias sociales por justicia en el país.

20:54 hsHoy

Brugada encabezó acto conmemorativo a 57 años de la masacre estudiantil del 68: “Fue un parteaguas y un despertar social”

La mandataria capitalina asistió a la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde ocurrió la tragedia

Por Alejandra Zúñiga

La jefa de Gobierno encabezó
La jefa de Gobierno encabezó el acto conmemorativo por la Matanza de Tlatelolco. | @Gobierno CDMX

¡2 de octubre no se olvida! Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, encabezó un evento en la Plaza de las Tres Culturas, en razón por la conmemoración de la Matanza de Tlatelolco.

