Marcha del 2 de octubre en CDMX en vivo: manifestantes inician su recorrido sobre Avenida Juárez

¡2 de octubre no se olvida! Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, encabezó un evento en la Plaza de las Tres Culturas , en razón por la conmemoración de la Matanza de Tlatelolco.

Con motivo al 2 de octubre del 2025, la Ciudad de México alista diversas conferencias, proyecciones de cine y actividades, para conmemorar el movimiento estudiantil de 1968. Dicho suceso continúa siendo un símbolo de las exigencias sociales por justicia en el país.

En el turbulento contexto de la década de los años sesenta , la juventud estudiantil de México emprendió una movilización que alteró para siempre el paisaje político y social del país. El movimiento estudiantil de 1968 surgió como reacción a un ambiente de autoritarismo , represión y escasa apertura al diálogo por parte del gobierno .

Este 2 de octubre se conmemora el 55 aniversario de la matanza de Tlatelolco , donde el Ejército mexicano reprimió y disparó contra miles de estudiantes que se manifestaban en la plaza de las Tres Culturas contra el régimen encabezado por Gustavo Díaz Ordaz , quien en ese entonces tenía 57 años de edad.

Estaciones del Metro Zócalo (línea 2) y Pino Suárez (líneas 1 y 2) se encuentran cerradas. San Juan de Letrán, Bellas Artes y Allende, cercanas a la Plaza de la Constitución, operan con normalidad.

Manifestantes se agrupan en las inmediaciones de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

Manifestantes se agrupan en Calzada de los Gallos a la altura de Avenida de los Maestros, alcaldía Miguel Hidalgo.

Continúa marcha sobre la calle 5 de Mayo a la altura de Motolinia.

