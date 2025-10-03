México

Autoridades investigan ejecución de menor de edad en Culiacán, Ejército resguarda el área tras ataque

Se encontraron al menos 12 casquillos percutidos en la escena del crimen

Por Carlos Salas

El Ejército Mexicano resguardó la zona mientras que elementos de la FGE recogen al menos 12 cartuchos usados para asesinar al menor de edad. (FOTO: RRSS)

Un menor identificado como Jesús Adán “N”, de 16 años de edad, fue asesinado la noche del pasado 2 de octubre en un parque del fraccionamiento Alturas del Sur en Culiacán, Sinaloa, tras un ataque perpetrado por al menos un civil armado, hasta el momento las autoridades desconocen el motivo de la agresión.

Además, un joven que se encontraba junto a la víctima identificado como Alexis “N”, resultó herido por disparo de arma de fuego en una pierna y fue trasladado a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana donde, se acuerdo al reporte preliminar, se desconoce su estado de salud.

Por su parte, las autoridades confirmaron a Infobae México que los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas frente a unas canchas de softbol ubicadas en la avenida Monte Toledo y la calle Cima de San Pedro. De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas estaban sentadas en una banca cuando llegó un sospechoso y disparó en al menos 12 ocasiones, pues en el área, las autoridades localizaron más de 10 casquillos de arma de fuego, aparentemente de grueso calibre.

Según el medio Riodoce, testigos de la zona indicaron que los agresores llegaron en un vehículo, dispararon contra los jóvenes y huyeron del lugar. Posteriormente, los vecinos reportaron los hechos a través del servicio de emergencias 911, lo que permitió la llegada de las autoridades y el rescate del joven herido.

Los vecinos alertaron al número 911 tras escuchar las detonaciones, lo que permitió una rápida acción de las autoridades. (Margarito Pérez)

Además, el medio aseguró que elementos del Ejército Mexicano resguardaron el área y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa comenzaron las investigaciones conocer los motivos del ataque y el paradero de los responsables.

Hasta ahora, los peritos recolectaron los indicios balísticos y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicar la autopsia.

Agresión armada contra elementos estatales en Culiacán

La noche del pasado 1 de octubre se reportó un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alrededor de las 20:30 horas en la zona de Humaya, al norte del municipio de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, los disparos se originaron cerca del Hospital Psiquiátrico de Sinaloa ubicado en la privada Montecarlo, en el distribuidor vial entre el bulevar Lola Beltrán y la calzada José Limón, zona que tras las detonaciones, los agentes de seguridad agredidos pidieron ayuda a agentes de la SSPC lo que provocó una persecución en dirección hacia el Foro Tecate.

Hasta ahora no se han reportado detenidos tras la agresión a los elementos de seguridad estatales. (FOTO: Noroeste)

A pesar de que no se han reportado cuántos agresores participaron en el enfrentamiento se conoce que los civiles armados viajaban en un vehículo tipo Sedán Toyota de color gris que contaba con un reporte de robo desde el 2 de septiembre.

