México

Aleks Syntek desata polémica por insensible comentario a Tito Fuentes sobre los estragos de las adicciones

Usuarios en Instagram y otras plataformas digitales señalaron la falta de sensibilidad de Syntek

Por Víctor Cisneros

Usuarios en Instagram y otras plataformas digitales
Usuarios en Instagram y otras plataformas digitales señalaron la falta de sensibilidad de Syntek. (@titof, @syntekoficial, Instagram)

Aleks Syntek enfrenta una ola de críticas en redes sociales tras un comentario considerado insensible hacia su colega, el guitarrista de la banda Molotov, Tito Fuentes.

El episodio tuvo lugar en Instagram, plataforma donde Fuentes compartió una imagen que exhibe el estado de su rostro después de una de las 12 cirugías a las que ha sido sometido, resultado de años de adicciones y descuido personal. La publicación encendió el debate luego de la reacción de Syntek y propició numerosas respuestas de usuarios.

La publicación encendió el debate
La publicación encendió el debate luego de la reacción de Syntek y propició numerosas respuestas de usuarios. (@titof, Instagram)

En una charla para Playboy México, Tito Fuentes relató que las intervenciones quirúrgicas se relacionan directamente con el proceso de recuperación que ha enfrentado por su salud física, mental y espiritual.

El propio Fuentes explicó: “Estas heridas vienen de algo que no pude controlar... Lo emocional, lo psicológico, de lo que es más fácil no ver o no hablar”, afirmó en el texto que acompañó la fotografía. Fuentes admitió que el deterioro acumulado por tres décadas de adicciones fue determinante para su situación actual.

Tito Fuentes sobre su salud.
Tito Fuentes sobre su salud. (Instagram: titof)

La reacción de Aleks Syntek a la publicación motivó múltiples críticas, ya que su comentario fue percibido como poco empático en medio de una conversación que visibiliza las consecuencias de los problemas de adicción en el medio artístico.

Usuarios en Instagram y otras plataformas digitales señalaron la falta de sensibilidad del cantante, lo que alimentó un intenso debate sobre el trato público hacia quienes enfrentan procesos de recuperación.

Durante la entrevista publicada por Playboy México, Tito Fuentes confesó que “llevó 30 años haciendo lo que se me dé la gana” y reconoció las consecuencias: caída en adicciones, alcoholismo y otros comportamientos autodestructivos.

El guitarrista indicó que su imagen no buscaba generar un mensaje específico entre sus seguidores, sino servir de recordatorio personal sobre lo vivido. Agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de colegas y amistades.

Semanas antes, Syntek acusó a la prensa de inventar polémicas

La polémica sobre la respuesta de Aleks Syntek también puso en foco antiguos desencuentros del músico con los medios de comunicación. Durante un concierto en la Ciudad de México, el cantante manifestó su inconformidad respecto a la cobertura de ciertos medios sobre su persona.

Syntek expresó que algunas de sus declaraciones han sido manipuladas fuera de contexto, situación que lo llevó a limitar su interacción con la prensa. En esa ocasión, el músico exigió públicamente una disculpa a la comunicadora Maxine Woodside y adelantó que dejaría de ofrecer entrevistas bajo esas condiciones.

En diversas oportunidades, Aleks Syntek ha respondido a cuestionamientos por sus expresiones en redes sociales, asegurando sentirse blanco frecuente de interpretaciones negativas. No obstante, la controversia más reciente expone la sensibilidad vigente en torno al debate sobre adicciones y salud mental en la industria musical mexicana.

(Captura de pantalla YouTube 'El
(Captura de pantalla YouTube 'El podcast ´pedido')

Alek SyntekTito FuentesMolotovRock mexicanomexico-entretenimiento

