México

Sheinbaum celebra en el Zócalo un año de gobierno: a qué hora y por dónde seguir el evento

El domingo será el cierre de la “gira nacional de rendición de cuentas”

Por Omar Tinoco Morales

La presidenta celebra su primer
La presidenta celebra su primer año de gobierno. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Este miércoles 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo cumplió un año al frente de la presidencia de la República, sin embargo, decidió llevar a cabo la celebración el próximo domingo 5 de octubre en un acto multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México.

La cita entre la primera presidenta de México y los seguidores de la Cuarta Transformación será a las 11:00 horas. Se espera que la titular del Poder Ejecutivo esté acompañada por su gabinete, legal y ampliado, así como de las principales figuras de Morena.

“¡Una vez más nos vemos en el Zócalo y esta vez para celebrar el primer año de labores de la Presidenta Claudia Sheinbaum!”, fue el mensaje con el cual Morena convocó a sus simpatizantes.

De manera oficial, el domingo será el cierre de la “gira nacional de rendición de cuentas”, en la cual Sheinbaum Pardo presentó su primer informe en todas las entidades de la República.

FOTO DE ARCHIVO-La presidenta de
FOTO DE ARCHIVO-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, gesticula durante un evento para dar detalles sobre la respuesta del país a los aranceles del 25% del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones de México, en la Plaza del Zócalo en el centro de la Ciudad de México, México. 9 de marzo de 2025. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Hace un año, después de rendir protesta ante el Congreso de la Unión, Sheinbaum se trasladó al Zócalo para anunciar los 100 compromisos de su sexenio, por lo que el domingo podría enumerar cuáles de ellos se han cumplido durante sus primeros doce meses de mandato.

El evenmto será transmitido en vivo por los canales oficiales de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de México, además del Canal 14.

YouTube:

@ClaudiaSheinbaumP

@gobiernodemexico

X:

@Claudiashein.

@GobiernoMX

Sheinbaum destaca reducción de la pobreza en México en su primer informe de Gobierno

Claudia Sheinbaum presentó este lunes su primer informe de gobierno al cumplirse un año de su sexenio, resaltando la reducción de la pobreza y avances en seguridad, vivienda y política exterior.

La mandataria subrayó que la pobreza disminuyó del 41,9 % al 29,5 % en 2024, alcanzando el nivel más bajo en al menos cuatro décadas.

Además, afirmó que la desigualdad se redujo, posicionando a México como el segundo país con menor desigualdad en América, solo detrás de Canadá. “Quedó en el pasado la oscura noche neoliberal”, enfatizó.En materia de seguridad, Sheinbaum informó que los homicidios bajaron un 25 %, con un promedio de 22 asesinatos diarios, y que los delitos de alto impacto descendieron un 20 % en los últimos once meses. Recalcó la autonomía de la política de paz.

“No haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza, sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados”.

Respecto al salario mínimo, la presidenta indicó un aumento del 12 % y la incorporación de nuevos derechos para trabajadores de aplicaciones mediante su inscripción en el Seguro Social.

En vivienda, reiteró el compromiso de construir 1,7 millones de viviendas durante el sexenio, priorizando a personas de bajos recursos y grupos vulnerables.En el ámbito internacional, Sheinbaum destacó que México mantiene el menor porcentaje de tarifas arancelarias frente a Estados Unidos.

“Frente a la nueva realidad arancelaria establecida por el gobierno de los Estados Unidos, hemos logrado construir una relación de respeto mutuo”, aseguró.

