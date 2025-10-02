Quién fue el sexto de La Casa de los Famosos México

(Captura de pantalla YouTube)

Durante la esperada gala del 1 de octubre, los habitantes de La Casa de los Famosos México vivieron una jornada llena de emociones al recibir cartas de sus familiares. Algunos optaron por compartir el contenido en voz alta, fortaleciendo el ánimo grupal en el tramo final de la competencia. La noche incluyó la actuación en vivo de la cantante Natalia Jiménez, quien, desde una conexión remota, dirigió un mensaje motivador a los seis finalistas antes de que se anunciara el siguiente eliminado.

Mientras la tensión crecía, los participantes salieron al jardín para presenciar un concierto especial del grupo Piso 21, que interpretó varios de sus éxitos en un ambiente festivo y de celebración. La dinámica de la gala buscó mantener el suspense respecto a la conformación definitiva de los finalistas, ya que tras el evento musical, todos los habitantes retornaron a la sala principal para aguardar el veredicto.

(Captura de pantalla YouTube)

Galilea Montijo condujo el segmento final. Solicitó a los concursantes que volvieran al jardín y, uno a uno, fue anunciando a quienes lograron el pase al último día de la competencia, programado para el domingo 5 de octubre. El orden reveló primero el avance de Mar Contreras, luego Shiky, Abelito y Aldo. Finalmente, la última en recibir la noticia de su clasificación fue Dalílah Polanco. El resultado dejó fuera a Alexis Ayala, quien ocupó el sexto lugar en la tercera temporada del reality. Así culminó el camino de Ayala en la competencia, tras una noche marcada por las emociones y sorpresas.

“El estratega, el jugador, el que siempre dijo sus verdades sin temor. Líder natural de la manda, padre, protector, consejero... Tomo tus palabras Alexis y te aseguro que de aquí sale un nuevo hombre. El que sabe disfrutar de la vida”, despidió La Jefa al actor.

Posteriormente Ayala salió por la puerta de la casa más famosa de México entre pirotecnia. Y se trasladó al foro de televisión donde lo recibió Galilea Montijo donde ya lo esperaba su mamá. Quien al abrazarlo le dijo lo siguiente: “Eres el ganador, lo eres”.

“Estoy feliz, me quedé con ganas de los últimos tres días. Pero también tenía yo la tranquilidad de salir al mundo. Caminé lo que tenía que caminar, hice lo que tenía que hacer y en la manada hicimos lo que teníamos que hacer. Encontramos identidad, camino y amor”, expresó Alexis Ayala visiblemente emocionado.

Habitantes que llegaron a la gran final

Mar Contreras

Shiky

Abelito

Aldo De Nigris

Dalílah Polanco