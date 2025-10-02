México

La millonaria fortuna que habría ganado Ninel Conde si llegaba a la final de La Casa de los Famosos México

Televisa se ahorró todo este dinero tras la salida del “Bombón Asesino” del reality show

Por Ignacio Izquierdo

Ninel Conde, la mejor pagada
Ninel Conde, la mejor pagada de la temporada (Foto: La Casa de los Famosos)

La gran final de La Casa de los Famosos México llega este domingo y los que aún compiten esperan apagar las luces y llevarse a casa los 4 millones de pesos que corresponden al premio del primer lugar. Aldo de Nigris, Abelito, Mar Contreras, Shiky o Dalílah Polanco podrían convertirse en el tercer ganador del reality show y unirse a Wendy Guevara y Mario Bezares.

Una de las habitantes que se echan de menos en la final es Ninel Conde, quien se convirtió en una de las más controversiales. De hecho, el “Bombón Asesino” fue una de las celebridades que negoció mejor sueldo con la producción de La Casa de los Famosos.

Desde el arranque de la competencia, Ninel Conde destacó tanto por su capacidad para forjar alianzas estratégicas, como la establecida con Abelito, como por su disposición a confrontar a otros concursantes. Uno de sus momentos más controversiales fue cuando se enfrentó a Alexis Ayala, a quien acusó de ejercer violencia contra Elaine Haro, lo que incrementó la atención sobre su desempeño en el programa. Al final, la popularidad de Ninel fue bajando conforme pasaron los días, pero se fue de Casa como una de las estrellas más fuertes.

La millonada que Televisa se ahorró tras la salida de Ninel Conde de ‘La Casa de los Famosos México’

Ninel Conde habría ganado esta
Ninel Conde habría ganado esta millonada si hubiera llegado a la final del programa de televisión. (Fotos: Televisa)

Recordemos que el formato de La Casa de los Famosos México contempla un pago semanal para cada habitante, cuyo monto depende del nivel de fama y de las condiciones pactadas con la producción. En el caso de Ninel Conde, su contrato habría alcanzado los 500 mil pesos por semana, una de las cifras más elevadas de la edición. Es decir, que si la actriz hubiera permanecido en la competencia durante las 10 semanas que dura el encierro —equivalentes a 70 días—, su ingreso por honorarios habría sido de 5 millones de pesos.

A este monto se sumaría el premio principal en caso de que hubiera resultado ganadora. El reality otorga 4 millones de pesos al primer lugar, lo que elevaría el total percibido por Ninel Conde a 9 millones de pesos. Esta suma representaría un récord en la historia del programa.

9 millones de pesos son
9 millones de pesos son los que tendría Ninel en la bolsa de haber ganado La Casa de los Famosos México (Archivo)

La dinámica del concurso, sin embargo, demuestra que la popularidad previa no garantiza el triunfo. El desempeño dentro de la casa y la capacidad de conectar con la audiencia resultan determinantes. La experiencia de Wendy Guevara en una temporada anterior ilustra este punto: aunque no figuraba entre las celebridades con mayor fama ni con el sueldo más alto, logró conquistar al público y hacerse con el premio mayor.

Por supuesto, Ninel Conde no ganó y no llegó a la final, pero sin duda se convirtió en uno de los íconos de la temporada.

