La millonaria fortuna que ganó Aldo de Nigris por llegar a la final de La Casa de los Famosos México

Este fue el sueldo de Aldo de Nigris (Foto: Ig/aldotdenigris)

Sin duda, Aldo de Nigris se convirtió en uno de los favoritos para ganar La Casa de los Famosos México y ha salido triunfador de varias nominaciones. El finalista es uno de los habitantes que más posibilidades tiene de ganar el millonario premio.

Recordemos que, a pesar de que su remuneración semanal fue inferior a la de figuras como Ninel Conde, quien habría negociado uno de los sueldos más altos de la edición, Aldo ya ha acumulado una buena cantidad de dinero gracias a que ha sobrevivido hasta este punto de la competencia.

El monto que Aldo de Nigris habría recibido cada semana por su participación en La Casa de los Famosos México 3 rondaría los 70 mil y 80 mil pesos mexicanos, una cifra considerada modesta en comparación con la de otros concursantes del reality. No obstante, algunas fuentes aseguran que es un poco más de dinero: alrededor de 100 mil pesos.

Aldo de Nigris ganará esto si obtiene el primer lugar en La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla YouTube)

Hasta ahora, Aldo de Nigris lleva 10 semanas dentro de La Casa de los Famosos México, por lo que su sueldo ascendería a, como mínimo, 700 mil pesos mexicanos. Esta cantidad se sumaría a otros beneficios y, por supuesto, al premio final si es que el regiomontano se alza como triunfador.

A pesar de que el salario de Aldo de Nigris lo posiciona entre los participantes con menor remuneración, el atractivo principal del reality sigue siendo el premio final: 4 millones de pesos mexicanos para quien resulte ganador. La experiencia de temporadas anteriores demuestra que la fama previa no garantiza el éxito en la competencia. Wendy Guevara, por ejemplo, partió como una de las menos conocidas y con un sueldo semanal bajo, pero su desempeño le permitió obtener el premio mayor.

Aldo de Nigris siempre ha trabajado y se ha ganado su propio dinero

(IG: @lacasadelosfamososmx)

Aldo de Nigris inició su camino laboral a los 14 años, marcando desde temprano una fuerte orientación hacia la independencia que le inculcó su familia. El exfutbolista explicó que sus padres nunca acostumbraron ni a él ni a sus hermanos a recibir dinero fácil:

“Mis papás nunca nos acostumbraron a mis hermanos y a mí a darnos dinero y eso. Nunca nos daban, lo normal, nos ayudaban con la gasolina y eso, pero, pues yo a los 14 años comencé a ganar dinero”, detalló Aldo en un podcast.

Para él, la independencia económica también tenía un componente social. Al recordar su adolescencia, mencionó la importancia de tener dinero propio para actividades cotidianas: “Pues estaba acostumbrado a que invitaba a una chavilla a salir y ¿ahora como la invitas? y me daba pena pedirle dinero a mis papás y, pues, me metí a vender sartenes”.

Su primer empleo consistió en comercializar juegos de sartenes de alta gama, lo que le permitió evitar depender del apoyo económico familiar y le ofreció un sentido de autonomía desde muy joven.