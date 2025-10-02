México

Estos son los mejores memes que dejó la salida de Alexis Ayala de La Casa de los Famosos México

El adiós del sexto lugar del reality show provocó reacciones en redes sociales

Por Ignacio Izquierdo

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Oficialmente, Alexis Ayala se convirtió en el sexto lugar de La Casa de los Famosos México y, como es tradición, salió de las instalaciones días antes de la Gran Final, donde Dalílah, Abelito, Shiky, Aldo de Nigris y Mar Contreras se disputarán el premio de 4 millones de pesos.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Tras el anuncio de su salida, el integrante del Team Noche se volvió tendencia en redes sociales, provocando reacciones tanto de fans como de haters y, por supuesto, divertidos y creativos memes.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

¿Qué dijo Alexis Ayala al salir de La Casa de los Famosos México?

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Alexis Ayala expuso tras su salida reflexiones sobre los juegos internos y las tensiones vividas durante el reality. En diálogo con Wendy Guevara y Margaleff, el actor ahondó en su experiencia, relatando tanto su perspectiva de sus compañeros como el abordaje a diversas confrontaciones.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Frente a las cámaras del programa, Ayala explicó que su movimiento contra Guana fue premeditado y realizado en plena conciencia del entorno televisivo.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Detalló que “Lo hice totalmente consciente de que estaban las cámaras, lo hice muy tarde. Yo siempre le dije a Guana que era muy talentoso, jamás puse en duda la persona o el caballero que es. Yo lo que dije es, ‘¿Por qué tiene que estar cantando?’ Y se lo dije a mi gente y yo sabía que eso se iba a ir al cine. Yo no sabía si Guana se iba a quedar. A quien quería yo desestabilizar era a Guana y que tuviera un enfrentamiento conmigo. Guana fue el mejor jugador de la casa, es muy buen tipo, si lo tomó a mal, le pido una disculpa”, expresó el exconcursante. Recordemos que Alexis se quejó de los cantos de Guana y lo desacreditó diciendo que él era “ensamble de teatro musical”, no cantante.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

En un tono igualmente franco, el actor abordó la relación con Facundo, con quien mantuvo desacuerdos notables dentro del reality. Ayala detalló que se sintió afectado por comentarios personales:

“Facundo le dijo a la manada que mi contrato de vida estaba por acabarse. Eso a mí no se me hace parte de un juego. Porque estás hablando de la vida de una persona. Y más si es un sobreviviente (...) en este caso lo mío fue un infarto”, expuso, haciendo alusión a una vivencia previa de salud que marcó su sensibilidad dentro de la competencia.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Del mismo modo, Alexis manifestó que no le gustaría tener contacto con Facundo ahora que se encuentran fuera del reality.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

En cuanto a la vivencia global del programa, Alexis Ayala expresó: “La casa te va rompiendo, te va quitando y la vives realmente en la semana 8. Antes son puros golpes, vacíos y te obligan a que tú estés contigo y todos dudamos”.

