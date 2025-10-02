México

Estos son los antibióticos que pueden causar problemas del corazón y muchas personas usan sin saberlo

Su consumo sin regulación puede tener efectos negativos en la salud cardiaca

Por Abigail Gómez

Guardar
Estos son dos medicamentos ampliamente
Estos son dos medicamentos ampliamente utilizados y cuyo riesgo pocas personas conocen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda los antibióticos son uno de los tipos de medicamentos más usados en el mundo, debido a que son los encargados de combatir las infecciones.

Sin embargo, como ocurre con cualquier fármaco su consumo puede tener efectos adversos sino se usa de manera correcta.

Y aunque uno de los riesgos más conocidos de los antibióticos son que pueden llegar a causar resistencia, existe otro riesgo que es poco conocido y que está relacionado con la salud cardíaca.

Y es que pocas personas saben que existen dos antibióticos que pueden llegar a causar efectos adversos en al salud del corazón cuando no se usan en exceso.

Se trata de la azitromicina, que utiliza para tratar diversas infecciones bacterianas, y las fluoroquinolonas, una familia de antibióticos de amplio espectro utilizados para tratar diversas infecciones bacterianas y aquí te contamos sobre sus posibles riesgos.

Los antibióticos deben consumirse con
Los antibióticos deben consumirse con precaución y siempre bajo supervisión médica. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los riesgos de la azitromicina y las fluoroquinolonas para la salud del corazón

La azitromicina y las fluoroquinolonas pueden aumentar el riesgo de problemas cardíacos en ciertos pacientes, de acuerdo con información de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Azitromicina:Este antibiótico puede causar prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma. Esta alteración puede provocar arritmias cardíacas graves, incluida una potencialmente mortal llamada torsades de pointes, sobre todo en personas con antecedentes de problemas cardíacos, desequilibrios de electrolitos o que toman otros fármacos que afectan el ritmo cardíaco.

Fluoroquinolonas: Las fluoroquinolonas también pueden provocar prolongación del intervalo QT, con el consiguiente riesgo de arritmias.

Además, algunos estudios han asociado su uso con un mayor riesgo de aneurisma o disección de aorta, circunstancias que pueden resultar fatales.

El riesgo es más alto en personas mayores, con antecedentes de enfermedad cardiovascular o que reciben otras medicaciones que afectan el ritmo cardíaco.

Su consumo excesivo puede tener
Su consumo excesivo puede tener un impacto negativo en la salud del corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tomar antiobioticos de manera saludable para prevenir sus efectos adversos en el corazón

Para reducir el riesgo de efectos adversos en el corazón al tomar antibióticos como la azitromicina o las fluoroquinolonas, la misma Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recomienda seguir estas pautas:

  • Uso bajo prescripción médica: Solo tomar antibióticos cuando un profesional de la salud los indique, nunca por iniciativa propia.
  • Informar antecedentes médicos: Notificar al médico si existen antecedentes de enfermedades cardíacas, arritmias, antecedentes familiares de muerte súbita o si se están tomando otros medicamentos que puedan afectar el ritmo cardíaco.
  • Evitar combinaciones riesgosas: No mezclar antibióticos con otros fármacos que pueden prolongar el intervalo QT sin supervisión médica.
  • Cumplir la dosis y duración: Seguir exactamente la dosis y el tiempo de tratamiento indicados por el médico.
  • No automedicarse ni suspender el tratamiento temprano: Finalizar el antibiótico según lo prescrito, aunque los síntomas mejoren antes.
  • Revisar desequilibrios electrolíticos: Consultar con un profesional de la salud si hay antecedentes de bajos niveles de potasio o magnesio, ya que aumentan el riesgo cardíaco.
  • Atender síntomas de alarma: Buscar atención médica inmediata si se perciben palpitaciones, mareos intensos, desmayos o dolor en el pecho durante el tratamiento.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para casos específicos y mayor seguridad, siempre es recomendable consultar al médico antes de iniciar cualquier antibiótico.

Temas Relacionados

saludmedicinassuplementoscorazónBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Estas rutas de transporte en el CETRAM Santa Martha de CDMX serán reubicadas temporalmente por trabajos de rehabilitación

Autoridades de la Ciudad de México no especificaron la fecha en que finalizarán las obras correspondientes

Estas rutas de transporte en

Abre registro para la Beca Benito Juárez este 1° de octubre

El trámite de inscripción a la Beca Benito Juárez será completamente en línea y estará disponible desde el 1 hasta el 15 de octubre

Abre registro para la Beca

Festival del Mole de Caderas: fecha, lugar y todo lo que debes saber

La llegada del otoño marca una temporada de encuentros gastronómicos

Festival del Mole de Caderas:

Caen cinco presuntos integrantes del grupo criminal “Every Body”: son objetivos prioritarios de robo de autos en Edomex

Suman 11 integrantes de la célula criminal detenidos

Caen cinco presuntos integrantes del

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Querétaro, según la IA?

Un análisis de revela cuáles son los destinos más encantadores del estado

¿Cuáles son los 5 Pueblos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las zonas de

Estas son las zonas de CDMX y Edomex donde opera la H1A1, célula dedicada al cobro de piso y venta de drogas

Fiscalía de Michoacán detiene a cuatro sujetos tras enfrentamiento armado en Zamora

Procesan al “Doble Cero”, presunto líder del CJNG acusado de homicidio en Veracruz

Procesan por homicidio a “La Muñeca de la Mafia”, mujer policía vinculada con Los Rusos en Guerrero

Rescate de dos personas secuestradas en Uruapan desata enfrentamiento entre policías municipales y civiles armados

ENTRETENIMIENTO

La millonaria fortuna que ganó

La millonaria fortuna que ganó Aldo de Nigris por llegar a la final de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México hoy 1 de octubre: sigue EN VIVO la tarde para conocer al sexto finalista

“Qué suerte”: el nuevo trend de Ángela Aguilar que está desatando burlas en TikTok

Édgar Vivar dedica mensaje de aliento a La Chilindrina ante problemas de salud: “Dios permita reencontrarnos”

“90’s Pop Tour Antro” cancela una de sus tres fechas en el Auditorio Nacional

DEPORTES

Óscar de la Hoya le

Óscar de la Hoya le sugiere a Canelo Álvarez dejar de entrenar con Eddy Reynoso

México en el Mundial Sub-20: ¿Qué necesita para clasificar a Octavos de Final?

Abierto Mexicano de Tenis 2026: grandes figuras confirmadas, sorpresas y un embajador histórico

Esto dijo Gilberto Mora del doblete que le dio el empate a México ante España en el Mundial Sub-20

Martín Anselmi buscaría regresar a la Liga MX con Pumas: esto se sabe del posible remplazo de Efraín Juárez