¿Cómo sacar intrusos de tu red WiFi? Guía práctica para proteger tu conexión doméstica

Al haber muchos aparatos conectados a tu red WIFI, ocasiona que se sature (Unsplash)

En una era donde todo se conecta a internet —desde teléfonos y computadoras hasta televisores y electrodomésticos— contar con una red WiFi segura es indispensable. Sin embargo, muchas personas desconocen que alguien puede estar conectado a su red sin permiso, lo que no solo consume velocidad, sino que también representa un riesgo para su privacidad y seguridad. Si te preguntas cómo sacar a alguien que está conectado a tu WiFi, aquí te explicamos cómo hacerlo de forma fácil y segura.

¿Cómo saber si hay intrusos en tu WiFi?

<br>

El primer paso es identificar los dispositivos conectados. Esto puede hacerse desde el panel de administración del router, ingresando en el navegador una dirección. Una vez dentro, busca la sección “Dispositivos conectados” o “Client List”, donde podrás ver teléfonos, computadoras y equipos que usan tu red. Si aparece un aparato desconocido, probablemente tengas un intruso.

Otra opción rápida es usar aplicaciones gratuitas como Fing o Net Analyzer, que escanean tu red e identifican los dispositivos conectados con nombre y fabricante.

¿Cómo desconectar a los intrusos?

Pasos sencillos para liberar tu WiFi y que aumente de velocidad

Existen tres métodos principales para expulsar a cualquier dispositivo ajeno de tu red WiFi:

Cambiar la contraseña del WiFi (método más efectivo)En la sección “Wireless” o “WiFi” del router, cambia la contraseña y, si deseas, también el nombre de la red (SSID). Esto hará que todos los dispositivos se desconecten y solo los autorizados podrán volver a ingresar. Bloquear dispositivos manualmente desde el routerAlgunos routers incluyen opciones como “Block”, “Deny” o “MAC Filtering”, donde puedes seleccionar un dispositivo y prohibirle el acceso. Esta medida es útil, aunque menos definitiva, ya que algunos equipos pueden falsificar su dirección MAC. Reiniciar o restablecer el router de fábrica Si el acceso al panel está comprometido o no recuerdas la contraseña, puedes presionar el botón “Reset” del router durante 10 segundos para restaurar los ajustes originales. Luego podrás configurarlo desde cero.

¿Cómo evitar que vuelvan a conectarse?

Medidas de seguridad para evitar intrusos en tu red WIFI (Google)

Utiliza contraseñas de al menos 12 caracteres, mezcla letras, números y símbolos, desactiva la función WPS y, si recibes visitas frecuentes, habilita una red de invitados con acceso limitado.

Proteger tu red WiFi no solo mejora tu velocidad de navegación, también resguarda tu información personal. Detectar y expulsar intrusos es más sencillo de lo que parece y, con unos cuantos ajustes, tu conexión estará completamente bajo tu control.