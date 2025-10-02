México

¿Cómo sacar intrusos de tu red WiFi? Guía práctica para proteger tu conexión doméstica

Cada vez más hogares detectan conexiones ajenas en su red

Por Jorge Contreras

Guardar
Al haber muchos aparatos conectados
Al haber muchos aparatos conectados a tu red WIFI, ocasiona que se sature (Unsplash)

En una era donde todo se conecta a internet —desde teléfonos y computadoras hasta televisores y electrodomésticos— contar con una red WiFi segura es indispensable. Sin embargo, muchas personas desconocen que alguien puede estar conectado a su red sin permiso, lo que no solo consume velocidad, sino que también representa un riesgo para su privacidad y seguridad. Si te preguntas cómo sacar a alguien que está conectado a tu WiFi, aquí te explicamos cómo hacerlo de forma fácil y segura.

¿Cómo saber si hay intrusos en tu WiFi?

<br>

El primer paso es identificar los dispositivos conectados. Esto puede hacerse desde el panel de administración del router, ingresando en el navegador una dirección. Una vez dentro, busca la sección “Dispositivos conectados” o “Client List”, donde podrás ver teléfonos, computadoras y equipos que usan tu red. Si aparece un aparato desconocido, probablemente tengas un intruso.

Otra opción rápida es usar aplicaciones gratuitas como Fing o Net Analyzer, que escanean tu red e identifican los dispositivos conectados con nombre y fabricante.

¿Cómo desconectar a los intrusos?

Pasos sencillos para liberar tu
Pasos sencillos para liberar tu WiFi y que aumente de velocidad

Existen tres métodos principales para expulsar a cualquier dispositivo ajeno de tu red WiFi:

  1. Cambiar la contraseña del WiFi (método más efectivo)En la sección “Wireless” o “WiFi” del router, cambia la contraseña y, si deseas, también el nombre de la red (SSID). Esto hará que todos los dispositivos se desconecten y solo los autorizados podrán volver a ingresar.
  2. Bloquear dispositivos manualmente desde el routerAlgunos routers incluyen opciones como “Block”, “Deny” o “MAC Filtering”, donde puedes seleccionar un dispositivo y prohibirle el acceso. Esta medida es útil, aunque menos definitiva, ya que algunos equipos pueden falsificar su dirección MAC.
  3. Reiniciar o restablecer el router de fábrica Si el acceso al panel está comprometido o no recuerdas la contraseña, puedes presionar el botón “Reset” del router durante 10 segundos para restaurar los ajustes originales. Luego podrás configurarlo desde cero.

¿Cómo evitar que vuelvan a conectarse?

Medidas de seguridad para evitar
Medidas de seguridad para evitar intrusos en tu red WIFI (Google)

Utiliza contraseñas de al menos 12 caracteres, mezcla letras, números y símbolos, desactiva la función WPS y, si recibes visitas frecuentes, habilita una red de invitados con acceso limitado.

Proteger tu red WiFi no solo mejora tu velocidad de navegación, también resguarda tu información personal. Detectar y expulsar intrusos es más sencillo de lo que parece y, con unos cuantos ajustes, tu conexión estará completamente bajo tu control.

Temas Relacionados

WiFiInternetTecnologíaContraseñamexico-noticias

Más Noticias

La desigualdad y la exclusión derivan de las raíces profundas de la violencia en México: UAM

El análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana destaca cómo la persistencia de brechas sociales y económicas alimenta dinámicas de violencia y vulnerabilidad en el país, exigiendo respuestas integrales y sostenidas

La desigualdad y la exclusión

Joven gana iPhone sin raparse en reto viral de youtuber Hotspanish | Video

Tres participantes giraron la rueda y enfrentaron divertidos cortes de cabello por el premio más reciente de Apple

Joven gana iPhone sin raparse

Aguinaldo libre de impuestos: así es la propuesta del PAN y MC en la Cámara de Diputados

Las propuestas reviven el análisis sobre el papel del ISR en el aguinaldo y los posibles efectos en bienestar social

Aguinaldo libre de impuestos: así

Detienen en Oaxaca a hombre acusado de privación ilegal de la libertad y violación

La víctima fue incomunicada y la privaron de recibir alimentos, además de ser víctima de violencia sexual

Detienen en Oaxaca a hombre

Quién es Jaime Tamez, el padre de Aldo De Nigris que conmovió a todos con su carta en La Casa de los Famosos México

Alejado de la fama, la carta paterna reveló el lado más sensible del influencer en la antesala de la gran final

Quién es Jaime Tamez, el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivo “Hasta Encontrarte” localiza fosa

Colectivo “Hasta Encontrarte” localiza fosa clandestina con seis cuerpos en Molinos de Santa Ana

Reportan agresión armada contra elementos federales en Culiacán, no hay detenidos

Cae “El Fabuloso” en operativo de seguridad en Michoacán; cargaba con fusil AR-15 y municiones

Detienen en Veracruz a presunto feminicida de Alma Elena, mujer hallada sin vida en construcción de CDMX

Vapeadores y marihuana: Guardia Nacional incauta dispositivos electrónicos en negocio de mensajería de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Quién es Jaime Tamez, el

Quién es Jaime Tamez, el padre de Aldo De Nigris que conmovió a todos con su carta en La Casa de los Famosos México

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 2 de octubre?

Alexis Ayala, Ninel Conde, Mariana Botas y otros eliminados entrarán a La Casa de los Famosos México hoy 2 de octubre

Lupita Villalobos sorprende a su papá con mariachi en su jubilación y enternece a las redes

Dalilah Polanco llegó a la final de La Casa de los Famosos porque estaba lastimada, según Alexis Ayala

DEPORTES

Vela, Dos Santos y la

Vela, Dos Santos y la noche que redefinió el destino del fútbol mexicano: a 20 años de la histórica Copa del Mundo Sub-17

¿Futuro refuerzo de la Selección Mexicana? Allan Saint-Maximin presume el nacimiento de su hijo en suelo azteca

Annie Karich, jugadora de América Femenil aclara su relación con Isaías Violante | Video

Roger Goodel confirma regreso de la NFL a México en el 2026: “Nos entusiasma mucho”

Final de la Copa del Mundo 2026 en EEUU: esto costarían los boletos más baratos en pesos mexicanos