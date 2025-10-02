Aurelio Rojas, cardiólogo: “¿Sabías que los dos primeros años de vida deciden en gran parte de tu salud para siempre?"

La alimentación saludable es vital durante los primeros años de infancia(Imagen ilustrativa de Infobae)

“¿Sabías que los dos primeros años de vida deciden en gran parte de tu salud para siempre?“, es la pregunta que hace el caridiólogo Aurelio Rojas, quien habla en un video de sus redes sociales, sobre el gran impacto que tiene en la salud de los niños menores de dos años

Estudios del American Journal of Clinical Nutrition han comprobado que consumir azúcar antes de los dos años “altera el metabolismo, afecta nuestro cerebro y debilita nuestras defensas para siempre”, asegura el experto.

De acuerdo con Rojas, el dar alimentos como jugos, galletas, cereales de caja estaría programando nuestro metabolismo “a un futuro de obesidad, diabetes y problemas de corazón” por lo cual resulta de vital importancia que acostumbremos al cerebro de nuestros hijos a que el “sabor natural de los alimentos es delicioso”.

Es importante no dar alimentos procesados a los niños. (Imagen ilustrativa Infobae)

Y es que como numerosos estudios lo han demostrado, dar azúcar a los niños menores de dos años puede generar daños irreversibles en su salud.

preocupación por el impacto del exceso de azúcar en la dieta infantil ha cobrado fuerza en la comunidad médica, especialmente por las advertencias de especialistas como Aurelio Rojas, quien sostiene que la introducción temprana de este ingrediente puede tener consecuencias duraderas en la salud.

Rojas, cardiólogo e influencer en temas de salud, subraya que la exposición al azúcar antes de los dos años no solo condiciona el metabolismo, sino que también afecta el desarrollo cerebral y debilita el sistema inmunológico, lo que incrementa el riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2 y patologías cardiovasculares en la vida adulta,

Crédito: IG: doctorrojass

La introducción temprana de azúcar se asocia, según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, a mayor riesgo de caries dental, desarrollo de obesidad infantil, alteraciones del gusto y hábitos alimentarios poco saludables.

La exposición al azúcar desde edades tempranas puede condicionar preferencias alimentarias hacia productos dulces, dificultando la aceptación posterior de alimentos naturales como frutas o verduras.

Además, el consumo frecuente de azúcar en menores de dos años incrementa la probabilidad de enfermedades crónicas a largo plazo, como diabetes tipo 2 y problemas metabólicos, según estudios citados en la misma fuente.

Estos son los alimentos que se recomienda dar a los niños menores de dos años

La siguiente es la lista de alimentos, tanto frutas como verduras, que el especialista Aurelio Rojas recomienda dar a los niños menores de dos años, información que se puede encontrar en su cuenta de instagram:

-Verduras variadas desde el inicio

-Frutas enteras (nunca en jugos): Manzana (pelada y rallada o en trocitos blandos)Pera madura, plátano, mandarina o naranja (en gajos pequeños), melocotón y albaricoque (en temporada, bien maduros), sandía y melón, uvas (siempre partidas y sin pepitas por riesgo de atragantamiento), arándanos y frutos rojos.

-Huevo, pescado (especialmente azul en pequeñas cantidades, por su omega-3), pollo, pavo y carnes magras

-Todas las legumbres

-Yogur natural y kéfir sin azúcar añadido

-Agua como bebida principal

Alimentos a evitar o limitar al máximo

-Galletas

-Bollería y cereales de desayuno azucarados

-Jugos envasados y refrescos “infantiles”

-Batidos y lácteos azucarados como los yogures

-Chocolatinas y postres industriales

-Papillas y potitos comerciales con azúcares añadidos