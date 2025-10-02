Activista llevará al Congreso la Ley Trasciende, una iniciativa para despenalizar la eutanasia en México

La iniciativa será presentada en el Congreso los días 28 y 29 de octubre de 2025. Imagen ilustrativa. (Crédito: redes sociales)

La activista Samara Martínez, promotora del derecho a la dignidad humana, anunció que el próximo 28 y 29 de octubre presentará en el Congreso de la Unión la iniciativa denominada Ley Trasciende, cuyo propósito es despenalizar la eutanasia en México. El planteamiento será llevado tanto al Senado de la República como a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.

Martínez, originaria de Chihuahua, informó que durante su estancia en la capital realizará actividades paralelas, entre ellas conversatorios y foros, con el objetivo de abrir espacios de discusión pública sobre la legalización de la muerte asistida. Invitó a la ciudadanía a participar en estas jornadas y a acompañarla en el proceso de presentación legislativa.

La propuesta, aseguró, ya está redactada y lista para su análisis formal. Según explicó, ha recibido respaldo de legisladores de distintos partidos políticos: “Estoy muy contenta porque ya tanto diputados y senadores de diferentes partidos, desde Movimiento Ciudadano, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT), se han sumado a la iniciativa que ya está redactada y lista para presentarse”, declaró a medios locales en Chihuahua el pasado 30 de septiembre.

Martínez destacó que la iniciativa no sólo busca abrir un debate legislativo, sino que se convierta en un primer paso hacia la aprobación de una ley federal que reconozca la eutanasia como un derecho. Subrayó además el papel que han tenido las redes sociales y los medios de comunicación en la difusión de su propuesta, lo que ha permitido ampliar la visibilidad del tema.

Como parte de los requisitos para impulsar la iniciativa, señaló que el objetivo es alcanzar 100 mil firmas de respaldo ciudadano. Hasta el momento, la campaña se mantiene activa a través de la plataforma Change.org, donde se busca seguir sumando apoyos.

“No me queda nada más que agradecimiento a todos ustedes; estoy muy contenta. Sobre todo de saber que independientemente de lo que pase, de este lado lo hicimos todo. Sin embargo, aún nos faltan algunas firmas para alcanzar las 100 mil. Por lo que, si aún todavía no te has sumado, y estás a favor de los derechos humanos, de la dignidad humana, y sobre todo, de la autonomía y que nadie tiene que ser obligado a vivir con dolor, te invito a firmar en mi link: www.change.org/leytrasciende”, expresó.

La petición en la plataforma Change.org ya superó las 100 mil firmas. (Crédito: X | @PaolaSaeb)

La activista enfatizó que reunir más firmas de las previstas fortalecería la causa y facilitaría la discusión legislativa en torno a la propuesta. Al cierre de su mensaje, reiteró su invitación a acompañarla en los actos programados para finales de octubre en la Ciudad de México. “Nos vemos en Ciudad de México el 27, 28 y 29 de octubre, son las presentaciones de la iniciativa en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados”, afirmó.

Un final de vida digno

Samara Martínez, nacida en 1995 en Guadalajara y actualmente residente de Chihuahua, enfrenta varios padecimientos crónico-degenerativos desde la adolescencia, entre ellos lupus eritematoso sistémico, insuficiencia renal, hipertensión y dislipidemia.

Ha recibido dos trasplantes de riñón, ambos rechazados por su organismo, lo que la obliga a depender de una máquina de diálisis durante más de diez horas al día. Ante la falta de alternativas médicas que mejoren su calidad de vida, decidió impulsar la Ley Trasciende.

Su propuesta también pretende dar voz a los pacientes en un debate que, sostiene, se ha desarrollado sin su participación directa, diferenciando entre la voluntad anticipada —que permite rechazar tratamientos— y la eutanasia, que, según explica, garantizaría un final de vida digno y sin sufrimiento crónico.