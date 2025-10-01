México

Trayectoria del ciclón Octave: SMN alerta formación de Priscilla el fin de semana

Un sistema frente a Oaxaca presenta un 80 % de probabilidad para desarrollar el ciclón tropical el fin de semana

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El cierre de la temporada
El cierre de la temporada de huracanes presenta una alta actividad en las dos cuencas, según el SMN. FOTO: Arvhico Reuters

Este martes se formó la tormenta tropical Octave en el océano Pacífico, sistema que se localiza al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur, detalló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La tormenta se mueve hacia el noroeste, a una velocidad de 9 km/h, lejos de costas de la Península de Baja California. Debido a su distancia y trayectoria no se emiten recomendaciones, precisó el organismo.

Por otra parte, el SMN informó que se mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión localizada en el océano Pacífico, la cual presenta un 80 % de probabilidad para desarrollar el ciclón tropical Priscilla durante el fin de semana.

Esta tarde, el sistema se encuentra situado a 575 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca.

E potencial ciclón tropical Priscilla
E potencial ciclón tropical Priscilla se desplazará de forma paralela a las costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. FOTO: Conagua

Este sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste y se prevé que avance frente a las costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el desarrollo de este fenómeno y seguir los reportes oficiales para información oportuna sobre cualquier cambio en su trayectoria o intensidad.

A un mes de finalizar la temporada de huracanes, la actividad en el Pacífico y el Atlántico se ha intensificado, pues en éste último se mantienen activos los ciclones Imelda y Humberto, sin embargo, por su distancia no representan riesgos para el territorio mexicano.

La tormenta tropical Octave no
La tormenta tropical Octave no representa riesgo para México debido a du distancia. FOTO: Conagua

Clima en México para el 1 de octubre: se esperan más lluvias

El SMN pronosticó fuertes lluvias y vientos intensos durante la madrugada del martes a Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Zacatecas, Nayarit y Jalisco, con precipitaciones de hasta 150 milímetros en algunas regiones.

El pronóstico también advierte sobre oleaje elevado y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en varias zonas del país.

Las condiciones meteorológicas previstas podrían provocar descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos, deslaves e inundaciones en áreas bajas de los estados afectados.

En el sur y este de Oaxaca, oeste y sur de Chiapas y sur de Veracruz, se esperan lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros. Tabasco, Campeche y Yucatán registrarán precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 milímetros, mientras que en Guerrero y Quintana Roo se prevén lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros.

Cientos de capitalinos fueron afectados este sábado por la tromba que azotó el oriente de la capital. (Twitter @israellorenzana)

Para el martes, el pronóstico indica lluvias intensas en el sur de Chiapas y Veracruz, muy fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y fuertes en Sinaloa, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Se prevé oleaje de 1,5 a 2,5 metros en el golfo de Tehuantepec y en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Temas Relacionados

Ciclón OctaveCiclón PriscillaTemporada de huracanesmexico-noticiasClima

Más Noticias

Choque entre autobuses en Zapopan deja al menos 30 heridos

Automovilistas y operadores que presenciaron el impacto solicitaron ayuda a los servicios de emergencia

Choque entre autobuses en Zapopan

El vinagre de manzana como aliado natural para relajar los músculos y prevenir calambres nocturnos

Este remedio casero ha ganado popularidad por su capacidad para aliviar tensiones musculares y mejorar el descanso

El vinagre de manzana como

Los mejores memes que dejó el “fraude” contra Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México

El influencer fue eliminado del reality show y sus fans reaccionaron

Los mejores memes que dejó

Hacienda presenta cifras de endeudamiento y superávit primario durante la segunda mitad de 2025

El respaldo a Pemex y la mejora en indicadores presupuestarios consolidan la imagen del país ante la comunidad financiera global

Hacienda presenta cifras de endeudamiento

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes alistan sus argumentos para el debate la tarde de hoy 30 de septiembre

Los seis finalistas del reality show fueron sorprendidos por ‘La jefa’ con una dinámica que termina en unas horas

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a conductor

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

Harfuch anuncia detención de tres hombres en Sinaloa y la muerte de otro tras enfrentamiento

Operativo Rápido y Furioso: dictan formal prisión contra exfuncionario aduanero por permitir entrada de armas a México

Este es el cártel que opera en Polanco, zona donde fue asesinado el estilista Micky Hair

Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para evitar segunda orden de captura

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó el “fraude” contra Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes alistan sus argumentos para el debate la tarde de hoy 30 de septiembre

Quién es la mamá de la hija de Alexis Ayala que lo visitó en La Casa de los Famosos 3

Guns N’ Roses en CDMX: estos serán los precios para su concierto en el Estadio GNP

Selena Gomez comparte inéditas fotos de su boda con Benny Blanco tras celebrar su despedida de soltera en México

DEPORTES

¿Cuándo volverá a pelear Canelo

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?

Pumas pierde a Efraín Juárez dos jornadas tras su expulsión en el Clásico ante América

Otro reto más para “Memo” Ochoa con el fin de llegar a su sexto mundial

¿Es Memo Ochoa? Jesús Corona revela a quién ve como portero titular en la Copa del Mundo 2026

Orgullo mexicano, Isaac del Toro entra al top-5 mundial de la UCI