“Te fuiste muy pronto”: Sylvia Pasquel vuelve a ‘abrazar’ a Viridiana Alatriste a casi 43 años de su muerte

(Instagram/X)

Sylvia Pasquel ha vivido un reencuentro simbólico con su hermana Viridiana Alatriste más de cuatro décadas después de su trágica muerte.

Gracias a una imagen generada por inteligencia artificial, la actriz pudo “abrazar” nuevamente a Viridiana, compartiendo el emotivo momento en redes sociales y provocando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Este gesto, que une la tecnología con el recuerdo, ha devuelto a la familia Pinal al centro de la conversación pública y ha reavivado el doloroso episodio que marcó su historia.

¿Cómo fue el ‘reencuentro’?

La fotografía, creada con la ayuda de la inteligencia artificial, muestra a Sylvia Pasquel junto a su hermana menor en un abrazo que, aunque virtual, refleja la profunda conexión que las unía.

“Te fuiste muy pronto mi Viry. No sabes lo que daría porque esta fotografía fuera real. Te extraño tanto hermanita, besos hasta donde te encuentres. Sigues conmigo, te amo”, escribió Pasquel al compartir la imagen en sus redes sociales.

(Instagram)

La actriz explicó que, a pesar del tiempo transcurrido, el vacío que dejó Viridiana sigue presente y que la tecnología le permitió, al menos simbólicamente, revivir un momento que anhelaba desde hace años.

La iniciativa de crear la imagen surgió en medio de la tendencia de utilizar la inteligencia artificial para generar fotografías con aspecto de polaroid, lo que motivó a Pasquel a imaginar cómo sería volver a abrazar a Viridiana.

La publicación rápidamente se viralizó, generando mensajes de apoyo y empatía hacia la actriz y su familia, quienes han sido figuras emblemáticas del espectáculo en México.

¿Qué pasó con Viridiana?

El recuerdo de Viridiana Alatriste está marcado por el accidente automovilístico que le costó la vida el 25 de octubre de 1982, cuando tenía solo 19 años. Aquella madrugada, tras asistir a una fiesta organizada por su entonces novio, el actor Jaime Garza, Viridiana decidió marcharse porque tenía una función de teatro al día siguiente.

Foto: @erik_ortuno / Twitter

Aunque Garza intentó persuadirla para que se quedara, ella insistió en irse. El accidente ocurrió en los laterales de la avenida Toluca, en la zona de Santa Fe, Ciudad de México, cuando el vehículo en el que viajaba cayó a un barranco. Las investigaciones descartaron que Viridiana estuviera bajo los efectos de alcohol o drogas; el informe señaló que sufrió un golpe en la sien y fue expulsada del automóvil, que terminó por caerle encima.

Sylvia Pasquel fue la primera en recibir la noticia del accidente. En diversas ocasiones ha relatado que, desde el día anterior, sentía una inquietud y buscaba a su hermana sin éxito. Al enterarse de lo sucedido, acudió al lugar para reconocer el cuerpo y asumió la difícil tarea de informar a su madre, Silvia Pinal, quien ya había escuchado rumores a través de la radio. La pérdida de Viridiana representó un golpe devastador para la familia, especialmente para Sylvia, quien mantenía una relación muy cercana con su hermana menor.

Viridiana Alatriste (Foto: Instagram @silvia.pinal.h)