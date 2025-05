Sylvia Pasquel revela que su hermana Viridiana Alatriste presentía su muerte: “Ya no voy a estar”

La familia Pinal enfrentó la tragedia de la muerte de Viridiana Alatriste a los 19 años (Foto: Especial)

Han transcurrido más de cuatro décadas desde que la familia Pinal enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su historia: la muerte de Viridiana Alatriste, quien perdió la vida en un accidente automovilístico a los 19 años.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Sylvia Pasquel, hermana mayor de Viridiana, compartió detalles inéditos sobre aquel trágico día y cómo vivió el proceso de reconocer el cuerpo de su hermana, además de ser la encargada de comunicarle la noticia a su madre, la reconocida actriz Silvia Pinal.

Según relató Pasquel, la relación con su hermana menor era extremadamente cercana, lo que hizo que la pérdida fuera aún más devastadora. “Fue muy fuerte, porque yo era muy cercana a mi hermana, muy cercana, demasiado”, expresó.

Viridiana, quien ya había conquistado al público con su participación en la serie juvenil Cachún, cachún ra ra, dejó una huella imborrable en su familia y en el medio artístico.

Sylvia Pasquel compartió detalles inéditos sobre el día del fallecimiento de su hermana menor, Viridiana (Instagram/X)

Presentimientos previos a la devastadora tragedia

Durante la entrevista, Sylvia recordó un comentario que Viridiana le hizo días antes de su fallecimiento, el cual quedó grabado en su memoria: “Cuando presentaron la telenovela, mi hermana me dijo: ‘yo presiento que no voy a estar en la boda de mi mamá’ y yo le decía: ‘¡claro que sí!’”.

Este comentario adquirió un significado especial tras el accidente, ya que Silvia Pinal contrajo matrimonio con el exgobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández, apenas cuatro meses después de la tragedia.

Pasquel también compartió que el día del accidente tuvo una sensación de inquietud que no pudo ignorar. “A mí fue a la primera que le avisaron y como que yo presentía que algo iba a pasar, porque yo ya la andaba buscando desde el día anterior”, explicó.

A pesar de sus intentos por reunirse con Viridiana, las circunstancias parecieron conspirar en su contra:

“Yo la andaba buscando y como que todo se contrapunteó para que yo no la viera y no la encontrara. Cuando me hablaron en la mañana para decirme, tuve que ir a reconocer el cadáver y fue muy fuerte”.

Viridiana Alatriste destacó en la serie Cachún, cachún ra ra, dejando una huella en la televisión (Foto: SIC México)

Sylvia fue la informante de la fatal noticia

El impacto de la tragedia no terminó ahí. Sylvia tuvo que asumir la difícil tarea de informar a su madre sobre lo sucedido, en un momento en que la noticia ya comenzaba a circular en los medios.

“Avisarle a mi mamá que ya más o menos se había enterado, porque ya había empezado a salir la noticia en la radio, sí fue muy difícil ese proceso para mí”, confesó.

A pesar de que en ese momento Sylvia ya era una mujer independiente y madre de una niña de 9 años, la pérdida de su hermana fue devastadora. “No importa la edad que tengas, cuando una persona a la que tú amas se va así de esa manera tan intempestiva y brutal, claro que te pega durísimo”, afirmó.

Un comentario premonitorio de Viridiana marcó emocionalmente a Sylvia Pasquel días antes del accidente (Foto: Instagram @SylviaPasquelOficial)

Con el paso del tiempo, Pasquel ha encontrado formas de mantener viva la memoria de Viridiana, adaptándose a las ausencias y transformando el dolor en un recuerdo más llevadero.