México

¿Pestañas más largas sin maquillaje? Este aceite natural lo logra

Este remedio vegetal gana popularidad entre quienes buscan realzar su mirada sin recurrir a productos cosméticos

Por Gerardo Lezama

Guardar
El aceite de ricino se
El aceite de ricino se posiciona como alternativa natural para el cuidado de pestañas y cejas. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de ricino ha ganado popularidad como alternativa natural para mejorar la apariencia de la mirada. Su uso frecuente en rutinas de cuidado personal responde a una tendencia creciente por evitar productos cosméticos agresivos y optar por soluciones accesibles, seguras y efectivas.

Este extracto vegetal, obtenido de la semilla de la planta Ricinus communis, destaca por su alto contenido de ácido ricinoleico, un compuesto con propiedades hidratantes, antimicrobianas y estimulantes del crecimiento capilar.

Diversos especialistas en dermatología y cuidado ocular han señalado que el aceite de ricino puede contribuir al fortalecimiento de los folículos pilosos, lo que favorece el crecimiento de vello en zonas como las pestañas y las cejas.

Aunque no se trata de un tratamiento médico, su uso tópico ha mostrado resultados positivos en personas que buscan una mirada más definida sin recurrir a extensiones, máscaras o procedimientos invasivos.

Especialistas destacan los beneficios del
Especialistas destacan los beneficios del aceite de ricino para fortalecer folículos y estimular el crecimiento capilar. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aplicarlo correctamente, se recomienda utilizar un cepillo limpio tipo rímel o un hisopo de algodón. La aplicación debe hacerse por la noche, sobre la piel limpia y seca, evitando el contacto directo con los ojos.

Unas pocas gotas bastan para cubrir la base de las pestañas superiores. El proceso debe repetirse diariamente durante al menos tres semanas para observar cambios visibles. La constancia es clave, así como la elección de un producto de calidad, preferentemente prensado en frío y libre de aditivos.

Entre los beneficios más destacados se encuentran la hidratación profunda, la reducción de quiebre y caída, y el estímulo del crecimiento natural.

Además, al ser un producto vegetal, suele ser bien tolerado por la mayoría de los tipos de piel, aunque siempre se recomienda realizar una prueba de sensibilidad antes de incorporarlo a la rutina. En caso de irritación, enrojecimiento o molestias, debe suspenderse su uso y consultar con un especialista.

El aceite de ricino hidrata
El aceite de ricino hidrata profundamente, reduce la caída y es bien tolerado por la mayoría de los tipos de piel. Freepik

El auge de este remedio casero también se ha visto impulsado por su presencia en redes sociales, donde influencers y usuarias comparten sus resultados con fotografías del antes y después.

Esta viralización ha contribuido a posicionarlo como una opción confiable dentro del mundo del cuidado facial natural. Su bajo costo y fácil acceso lo convierten en una alternativa atractiva frente a productos especializados que suelen tener precios elevados.

Aunque no reemplaza tratamientos médicos ni garantiza resultados universales, el aceite de ricino representa una opción válida para quienes buscan mejorar su imagen de forma sencilla y consciente. Integrarlo a la rutina nocturna puede ser el primer paso hacia una mirada más saludable, definida y libre de artificios.

Temas Relacionados

aceite de ricinopestañas largasSaludBellezaremedios naturales para pestañascosmética naturalmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 30 de septiembre: detienen a hombre que portaba un arma en Centro Médico Línea 9

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX reubicará a comerciantes y locatarios del STC para mejorar el servicio a usuarios

Adrián Rubalcava se comprometió a atender la demanda de las asociaciones de locatarios para su correcto funcionamiento

Metro CDMX reubicará a comerciantes

Ronald Johnson celebra cooperación entre México y EEUU en materia de seguridad

Después de varias mesas de trabajo en esta materia, ambos países trabajan para detener el tráfico ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos y de armas hacia México

Ronald Johnson celebra cooperación entre

Cómo preparar un pay de chocolate con galletas: una receta fácil, rápida y sin horno

Esta es la forma más sencilla de hacer este delicioso postre

Cómo preparar un pay de

Cofepris advierte falsificación de condones: estas son las señales para identificarlos

Los condones pirata pueden romperse durante su uso, exponiendo a infecciones diversas, además de embarazos no deseados

Cofepris advierte falsificación de condones:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a conductor

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

Harfuch anuncia detención de tres hombres en Sinaloa y la muerte de otro tras enfrentamiento

Operativo Rápido y Furioso: dictan formal prisión contra exfuncionario aduanero por permitir entrada de armas a México

Este es el cártel que opera en Polanco, zona donde fue asesinado el estilista Micky Hair

Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para evitar segunda orden de captura

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes alistan sus argumentos para el debate la tarde de hoy 30 de septiembre

Selena Gomez comparte inéditas fotos de su boda con Benny Blanco tras celebrar su despedida de soltera en México

Fiestas de Octubre 2025 en Guadalajara: estos son los conciertos GRATIS en el Auditorio Benito Juárez

Esto sí es despecho’ prepara segundo concierto en CDMX con estas invitadas especiales

Este es el setlist de los conciertos de Zoé en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

DEPORTES

¿Cuándo volverá a pelear Canelo

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?

Pumas pierde a Efraín Juárez dos jornadas tras su expulsión en el Clásico ante América

Otro reto más para “Memo” Ochoa con el fin de llegar a su sexto mundial

¿Es Memo Ochoa? Jesús Corona revela a quién ve como portero titular en la Copa del Mundo 2026

Orgullo mexicano, Isaac del Toro entra al top-5 mundial de la UCI