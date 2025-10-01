México

Dalílah Polanco señala a Mar Contreras de supuestamente hacer trampa en La Casa de los Famosos México

Polanco se sinceró y tocó varios temas durante la visita de su amiga Marta Guzmán a la casa

Por Cinthia Salvador

Guardar
Polanco se sinceró y tocó
Polanco se sinceró y tocó varios temas durante la visita de su amiga Marta Guzmán a la casa. (Captura de pantalla YouTube)

Recientemente Dalílah Polanco, durante una conversación con su amiga Marta Guzmán en La Casa de los Famosos México, narró que la situación con Mar Contreras la desbordó emocionalmente y admitió haber sentido furia al percibir una injusticia en la competencia por el primer pase a la final.

La actriz compartió que la molestia fue tan grande que, pese a la presencia de cámaras, no pudo contener su frustración al considerar que Contreras no había actuado de manera justa. “Yo estuve furiosa, yo. Y después dije: (suspira) hay cámaras. Y yo, o sea...”, relató Polanco, evidenciando el malestar que le provocó la actitud de su compañera.

Polanco aseguró que, según su percepción y presuntamente la de otros concursantes, el comportamiento de Contreras ha sido recurrente: “Ahora, no deja de ser una tramposa, no lo digo yo, lo dicen todos. Ya, Mar, que le haga sin trampa. Ya, Mar... Ándale, pues tú ganas, pero juega bien”. La actriz señaló que, salvo excepciones como Alexis Ayala, los demás en la casa también han notado irregularidades en el juego de Contreras.

Mar fue la primera habitante
Mar fue la primera habitante en convertirse en finalista del programa. (Captura de pantalla YouTube)

A pesar de la ira que sintió tras verse eliminada y de que reconoce que “ha sido un trampear todo el tiempo”, Polanco decidió disculparse con su compañera por los juicios emitidos en su contra durante una gala transmitida. “Fui y dije: te quiero pedir una disculpa porque ni te felicité bien, porque estaba superardida, muy enojada por lo que sucedió ahí… ofrecí una disculpa por eso”, explicó.

“Ya, lo que ella haya pensado, dije: estaba muy enojada por todo lo que sucedió, porque fui eliminada, por supuesto, y emití juicio y menté madres en tu contra. No es correcto porque hay cámaras. Y, y ofrecí una disculpa por eso”, confesó la líder del extinto cuarto Día.

Por su parte, Guzmán le reconoció que pedir disculpas no es sencillo y que, aunque la acción quedó registrada por las cámaras del programa, lo importante es no dejarse influenciar por la presión de grupo ni cambiar su forma de pensar. “No me he dejado llevar por las ganas de pertenecer. Yo prefiero ser nariz de ratón que cola de león”, afirmó Dalílah, subrayando su deseo de mantener su autenticidad pese a la competencia.

Dalilah Polanco no logró ser
Dalilah Polanco no logró ser finalista de La Casa de los Famosos México durante la prueba especial. (ViX)

Cabe recordar que durante su estancia en La Casa de los Famosos México, Polanco y Mar Contreras han tenido varios roces conocidos por los seguidores del reality, lo que ha marcado una relación tensa entre ambas dentro del programa. La actriz concluyó su charla destacando la importancia de actuar con honestidad y de no dejarse llevar por la opinión de la mayoría, manteniéndose firme en sus convicciones frente a sus adversarios en el juego.

Temas Relacionados

Dalílah PolancoMar ContrerasMarta GuzmánLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

¡Esto es Halloween!: Usuarios en México reciben con memes el mes de octubre

El inicio de la temporada trajo con ello una ola de imágenes graciosas y reacciones en redes sociales

¡Esto es Halloween!: Usuarios en

‘El Menchito’, hijo del líder del CJNG, es el nuevo vecino de ‘El Chapo’ tras ser trasladado a la supermax ADX Florence

Rubén Oseguera González se encontraba recluido en la USP Florence High hasta hace unos días

‘El Menchito’, hijo del líder

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 1 de octubre

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

Días antes de ser asesinado, Micky Hair transfirió 1.7 mdp a cuenta en Guadalajara

Las autoridades hallaron entre las pertenencias del estilista un ticket de transferencia

Días antes de ser asesinado,

Dalílah Polanco y Marta Guzmán critican a Mar Contreras durante la visita de familiares en La Casa de los famosos México

La actriz narró a su amiga cómo fue que comenzaron los choques con Mar dentro del reality

Dalílah Polanco y Marta Guzmán
MÁS NOTICIAS

NARCO

‘El Menchito’, hijo del líder

‘El Menchito’, hijo del líder del CJNG, es el nuevo vecino de ‘El Chapo’ tras ser trasladado a la supermax ADX Florence

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas hechizas y joyas tras revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Quién es “El Peque” y cuál es su relación con el CJNG en Chiapas

Aseguran más de mil litros de químicos para la fabricación de droga sintética en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Dalílah Polanco y Marta Guzmán

Dalílah Polanco y Marta Guzmán critican a Mar Contreras durante la visita de familiares en La Casa de los famosos México

Diana Esparragoza se despide del estilista Miguel de la Mora tras su asesinato en Polanco y pide respeto

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy miércoles 1 de octubre

Conductora de “Me caigo de risa” denuncia amenazas de muerte a través de redes sociales

La Casa de los Famosos México 2025: comienza debate de finalistas de hoy 30 de septiembre

DEPORTES

Agustín Marchesín, ex portero del

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?