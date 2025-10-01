Dalílah Polanco señala a Mar Contreras de supuestamente hacer trampa en La Casa de los Famosos México

Polanco se sinceró y tocó varios temas durante la visita de su amiga Marta Guzmán a la casa. (Captura de pantalla YouTube)

Recientemente Dalílah Polanco, durante una conversación con su amiga Marta Guzmán en La Casa de los Famosos México, narró que la situación con Mar Contreras la desbordó emocionalmente y admitió haber sentido furia al percibir una injusticia en la competencia por el primer pase a la final.

La actriz compartió que la molestia fue tan grande que, pese a la presencia de cámaras, no pudo contener su frustración al considerar que Contreras no había actuado de manera justa. “Yo estuve furiosa, yo. Y después dije: (suspira) hay cámaras. Y yo, o sea...”, relató Polanco, evidenciando el malestar que le provocó la actitud de su compañera.

Polanco aseguró que, según su percepción y presuntamente la de otros concursantes, el comportamiento de Contreras ha sido recurrente: “Ahora, no deja de ser una tramposa, no lo digo yo, lo dicen todos. Ya, Mar, que le haga sin trampa. Ya, Mar... Ándale, pues tú ganas, pero juega bien”. La actriz señaló que, salvo excepciones como Alexis Ayala, los demás en la casa también han notado irregularidades en el juego de Contreras.

Mar fue la primera habitante en convertirse en finalista del programa. (Captura de pantalla YouTube)

A pesar de la ira que sintió tras verse eliminada y de que reconoce que “ha sido un trampear todo el tiempo”, Polanco decidió disculparse con su compañera por los juicios emitidos en su contra durante una gala transmitida. “Fui y dije: te quiero pedir una disculpa porque ni te felicité bien, porque estaba superardida, muy enojada por lo que sucedió ahí… ofrecí una disculpa por eso”, explicó.

“Ya, lo que ella haya pensado, dije: estaba muy enojada por todo lo que sucedió, porque fui eliminada, por supuesto, y emití juicio y menté madres en tu contra. No es correcto porque hay cámaras. Y, y ofrecí una disculpa por eso”, confesó la líder del extinto cuarto Día.

Por su parte, Guzmán le reconoció que pedir disculpas no es sencillo y que, aunque la acción quedó registrada por las cámaras del programa, lo importante es no dejarse influenciar por la presión de grupo ni cambiar su forma de pensar. “No me he dejado llevar por las ganas de pertenecer. Yo prefiero ser nariz de ratón que cola de león”, afirmó Dalílah, subrayando su deseo de mantener su autenticidad pese a la competencia.

Dalilah Polanco no logró ser finalista de La Casa de los Famosos México durante la prueba especial. (ViX)

Cabe recordar que durante su estancia en La Casa de los Famosos México, Polanco y Mar Contreras han tenido varios roces conocidos por los seguidores del reality, lo que ha marcado una relación tensa entre ambas dentro del programa. La actriz concluyó su charla destacando la importancia de actuar con honestidad y de no dejarse llevar por la opinión de la mayoría, manteniéndose firme en sus convicciones frente a sus adversarios en el juego.