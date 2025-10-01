Censo de viviendas inundadas por lluvias en Edomex: Bienestar entrega apoyos hoy

Luego de las lluvias atípicas a nivel mundial, México ha sufrido múltiples afectaciones de diferente magnitud, por lo que las autoridades llevaron a cabo la realización de planes que sirvan para afrontar esta situación.
De acuerdo con Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, se realizó una evaluación y se definieron tres acciones principales.
La primera de ellas fue retirar agua de Ciudad Neza, principalmente; el segundo objetivo planteado por la gobernadora fue el de la limpieza de las viviendas y “todo lo que se puede hacer para prevenir alguna infección, lo que viene junto con una tercera etapa del censo para poder dar los apoyos”.
***Información en desarrollo***
