México

Sismo en Baja California hoy: magnitud y epicentro reportado por el SSN

El temblor sucedió a las 8:27 horas, a una distancia de 44 km de Vicente Guerrero y tuvo una profundidad de 15 km

Por Infobae Noticias

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el temblor ocurrió en Vicente Guerrero. (Infobae)

Vicente Guerrero fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.0 que sorprendió este 30 de septiembre a los habitantes del estado de Baja California a las 8:27 horas.

El temblor se registró 44 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 15 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La zona exacta donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 30.544 grados de latitud y -116.394 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información entregada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Cuáles son los sismos de mayor intensidad en México

¿Qué hacer ante un sismo?

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoBaja CaliforniaTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticiasPodcast IA

Más Noticias

¡Cucaracha en el pan! El insólito momento de LCDLF que dejó a todos en shock

Los concursantes quedaron muy espantados ante la aparición del insecto

¡Cucaracha en el pan! El

Cuándo se celebra el Día del Novio en México 2025 y cómo surgió esta singular festividad

Aunque no es una fecha oficial reconocida por instituciones gubernamentales, ha ganado fuerza en los últimos años gracias al impacto de las redes sociales

Cuándo se celebra el Día

La mañanera de hoy 30 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 30

Civiles armados y militares se enfrentaron al sur de Culiacán; reportaron uso de helicóptero artillado

Un operativo en comunidades rurales del sur de Culiacán provocó alarma entre los habitantes

Civiles armados y militares se

Grupo armado con rifles de alto poder despojan a civil de su camioneta último modelo en Guasave, Sinaloa

La víctima fue interceptada por tres personas con armas largas, aún no hay rastro del automóvil ni los responsables

Grupo armado con rifles de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Civiles armados y militares se

Civiles armados y militares se enfrentaron al sur de Culiacán; reportaron uso de helicóptero artillado

Grupo armado con rifles de alto poder despojan a civil de su camioneta último modelo en Guasave, Sinaloa

Miguel de la Mora, estilista asesinado en Polanco, era gran amigo de Diana Esparragoza, nieta del capo “El Azul”

Elementos de la Defensa y Marina detienen a tres sujetos por presunta extorsión y cobro de piso en Tabasco

“Cobro de piso”: asesinato del estilista de Ángela Aguilar y Nodal, Miguel de la Mora, en Polanco genera teorías

ENTRETENIMIENTO

¡Cucaracha en el pan! El

¡Cucaracha en el pan! El insólito momento de LCDLF que dejó a todos en shock

Miguel de la Mora, estilista asesinado en Polanco, era gran amigo de Diana Esparragoza, nieta del capo “El Azul”

Quién es Marta Guzmán, la periodista que sorprendió a Dalilah Polanco con su visita en La Casa de los Famosos México

Esta fue la última publicación de Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar asesinado en Polanco: “Hoy será un día muy pesado”

Sebastián Ligarde sorprende al contar su encuentro con un OVNI: “Era un objeto plateado”

DEPORTES

Dominik Mysterio vence a Rusev

Dominik Mysterio vence a Rusev con trampa y recibe desafío de Penta Zero Miedo en WWE RAW

América Femenil vs Orlando Pride: cuándo, dónde y a qué hora ver a las Águilas en la Concacaf W Champions Cup

Falla en juego mecánico deja lesionados en plena feria San Miguel de Arcángel: video se vuelve viral

Este es el millonario sueldo que Nacho Ambriz ganará en su regreso al club León

Por qué expulsaron a Efraín Juárez en el América vs Pumas: destapan la ofensa que lanzó a los árbitros