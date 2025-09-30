La despedida de Aldo de Nigris y Abelito a Aaron Mercury: así lo recordaron

Integrantes del extinto cuarto Noche resintieron la inesperada salida del influencer. (La Casa de los Famosos México)

La reciente eliminación de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México desató fuertes reacciones, principalmente por las declaraciones de dos de sus amigos, Aldo de Nigris y Abelito. Pues ambos expusieron su inconformidad tras la salida inesperada de uno de los participantes más seguidos por la audiencia.

La noche del 29 de septiembre, durante la transmisión del reality, el público presenció cómo Aarón Mercury se convirtió en el noveno eliminado de la competencia, después de una votación cerrada. La noticia generó reacciones inmediatas entre los habitantes y los panelistas del programa, lo que intensificó el debate respecto al manejo interno de la convivencia y la estrategia de nominaciones.

Aldo de Nigris, exfutbolista y actual participante, expresó que la salida de Mercury sorprendió a muchos dentro de la casa. Señaló que las alianzas jugaron un papel determinante y lamentó que uno de los perfiles más carismáticos y activos tuviera que abandonar la competencia en este punto.

“Que se te vaya un miembro del cuarto se siente ‘gacho’. Les digo honestamente que no da tiempo de agachar la cabeza. A Aarón le va a ir bien”, expresó.

Aarón Mercury se convirtió en el último eliminado del reality show. (Foto: Televisa)

“Sí me agüité por lo del Aarón, no me lo esperaba. No sabemos qué está sucediendo afuera. Uno aquí adentro no entiende nada, no sabe lo que se está viviendo afuera, no sabes nada y te saca de onda, tienes tu realidad aquí. Te sientes chido y luego se va alguien”, declaró.

Abelito, compañero de convivencia y uno de los más cercanos a Mercury, apuntó que la dinámica de la semana generó un ambiente tenso. Aseguró que las acciones previas a la nominación determinaron el desenlace, mencionando: “Me quedé shockeado un buen rato, porque dices ‘no sé’. No sabes nada, es interesante saber la perspectiva de allá afuera, eso es lo que te deja más intrigado. Dices ‘¿qué está pasando?’”, confesó Abelito.

Asimismo dijo coincidir con lo que comentó Aldo, “Yo tampoco me lo esperaba. Por eso Aaróncito mi niño besos, aquí mi compadre Aldo y yo te queremos decir que te queremos mucho, te extrañamos, te echamos de menos, vamos a seguir molestando a Mar con todo respeto, vamos a seguir con el legado”, le dedicó algunas palabras a su amigo.

Aldo y Abelito confesaron extrañar a su amigo. (Captura de pantalla YouTube)

La salida de Aarón definió a los seis competidores para la recta final donde se dará a conocoer quién será el próximo ganador o ganadora de lso 4 millones de pesos.

Finalistas de La Casa de los Famosos México 3

Shiky

Dalílah Polanco

Aldo De Nigris

Mar Conteras

Abelito

Alexis Ayala