Identifican a dos personas que murieron durante la explosión de pipa en el Puente de la Concordia, Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBTE2025.- Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de cincuenta personas lesionadas y decenas de autos calcinados. (CUARTOSCURO)

Las autoridades de la Ciudad de México informaron que fueron identificadas dos de las víctimas del accidente en el puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa, siniestro del 10 de septiembre pasado que dejó la muerte de por lo menos 31 personas.

Los individuos identificados son una mujer y un hombre: Laura Lorena Barrera de la Torre y Gilberto Aarón León Méndez. Sobre este último sujeto, la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX), pidió apoyo para encontrar a sus familiares.

En una ficha informativa compartida el 29 de septiembre se detalla que el cuerpo de dicho hombre le faltan algunos dientes. “Ingresó sin prendas ni pertenencias y no se cuentan con señas particulares”, se puede leer.

Una de la víctimas mortales del accidente en el Puente de la Concordia, Iztapalapa (FGJ-CDMX)

Identifican a mujer tras revisión de huellas dactilares y credencial del INE

Mientras que Laura Lorena Barrera tiene su domicilio en Jalisco, los familiares de la fémina ya fueron contactados, toda vez que la Fiscalía capitalina mantuvo trabajos con su homologa en Jalisco.

A través de la comparación de las huellas dactilares de la mujer con la información contenida en su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) que fue posible la identificación.

“Fue posible confirmar la identidad de Laura Lorena Barrera de la Torre, cuyo domicilio se ubica en el estado de Jalisco. Con esta información y en colaboración con la Fiscalía del Estado de Jalisco, se logró localizar a sus familiares este lunes 29 de septiembre”, indica el informe.

