México

Pipa que explotó en Iztapalapa golpeó dos veces muros de contención: Fiscalía de CDMX reveló su ruta antes del accidente

El trágico accidente ha cobrado la vida de 20 personas, según datos oficiales de la Secretaría de Salud de CDMX

Por Jaqueline Viedma

Guardar
El accidente en Iztapalapa el
El accidente en Iztapalapa el 10 de septiembre ha cobrado la vida de al menos 20 personas. (FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO.COM)

Este 17 de septiembre de 2025, siete días después de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, ubicado en Iztapalapa, que ha causado la muerte de 20 personas, la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó sobre el recorrido realizado por el vehículo involucrado en el incidente.

En conferencia de prensa, la fiscal amplió los detalles sobre la ruta que seguía la pipa aquel miércoles, el transporte proveniente de Tuxpan, Veracruz, fue cargado y se dirigió a una gasera en Tláhuac, Ciudad de México.

“Al momento en que circulaba por la autopista México-Texcoco, tomó una salida para incorporarse a la autopista México-Puebla”, precisó Alcalde Luján.

Explicó que el vehículo perdió el control al entrar en la curva, impactándose con el muro de contención externo, por lo que, cambió de dirección y se golpeó por segunda vez en otro de los muros.

“En ese lapso se observó la volcadura del contenedor de gas, el cual quedó tendido en la carpeta asfáltica, este presentó un golpe en su parte frontal izquierda”, compartió la Fiscal, quien también comentó que esto generó una fractura en la pipa de 40 centímetros aproximadamente, razón por la que se fugó el gas.

Agregó que el diámetro de expansión del gas fue de 180 metros, área donde se generó la chispa que causó el incendio, “la fractura se generó por un golpe con un objeto rígido”, por una parte del camión o restos del muro de contención.

Alcalde Luján adelantó que los resultados de las periciales del accidente ocurrido en Iztapalapa se harán publicas más adelante. Cabe recordar, que el día de ayer se dio a conocer que el conductor de la pipa identificado como Fernando Soto Munguía habría fallecido.

La investigación de delitos se concentra en lesiones dolosas, homicidio doloso y daños a la propiedad dolosos. Pese al fallecimiento del conductor de la pipa de gas, la causa penal contra la empresa sigue en curso para garantizar la reparación del daño a las víctimas; la empresa ya compareció ante el Ministerio Público y expresó su disposición para colaborar, además de confirmar que mantiene activas sus cuatro pólizas de seguro.

“La Fiscalía habilitó una línea para todas las personas afectadas por la explosión, incluyendo a quienes presentaron afectaciones a sus vehículos e inmuebles”, por lo que en la conferencia se compartió el siguiente número: 55-4609-4432.

A siete días de la explosión en Iztapalapa, Fiscalía confirma que no se ha determinado la identidad de dos personas

También agregó que la identidad de dos personas no se ha logrado determinar, “una ha fallecido y la otra se encuentra en estado crítico”, proporcionó información de ambas víctimas que podría llevar a que sus familiares los ubiquen.

Fiscalía de la CDMX informa sobre acciones a tomar tras explosión de pipa en Iztapalapa. Crédito: YT, Clara Brugada Molina

La persona fallecida es un hombre entre 40 y 50 años, de 1.64 metros de estatura, complexión mediana, cabello corto, color castaño, piel moreno claro, con nariz aguileña, ingresó sin prendas ni pertenencias, con un nombre probable de Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández López, a quién se le habría dado atención en el Hospital de traumatologíaVictoriano de la Fuente Narváez”.

La otra persona quien se encuentra en estado crítico es una mujer, de entre 15 y 25 años, internada en el Hospital “Magdalena de las Salinas”, quien presuntamente se llama Giovana, cabe destacar que la información registrada por la Secretaría de Salud CDMX, la paciente se ubica en el Hospital de traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”.

La mujer que presenta grave estado de salud tiene cuatro tatuajes: uno de corazón atravesado con una rosa de color negro en la espalda baja, otro con forma de pulsera tipo greca en el antebrazo derecho y un tatuaje con una pulsera de corazones en el tobillo izquierdo.

La Fiscalía de CDMX emitirá boletines de identificación relacionados con estos caso y habilitó la línea telefónica 55-5345-5080 para que los familiares se comuniquen al área de personas desaparecidas.

Temas Relacionados

IztapalapaPuente de la ConcordiaCDMXFiscalía de CDMXSecretaría de SaludBertha AlcaldeClara Brugadapipaexplosiónmexico-noticias

Más Noticias

Toy Story continúa su recorrido en cines de México una semana más por su 30 aniversario

La cinta animada fue reestrenada en el país el pasado jueves 11 de septiembre para festejar tres décadas de aventuras con Woody, Buzz y sus amigos

Toy Story continúa su recorrido

Ricardo Monreal busca reformar la Ley Federal del Consumidor para facilitar cancelaciones de servicios digitales

La propuesta plantea que las empresas tengan la obligación de informar los montos, fechas y frecuencia de cobro, entre otros detalles

Ricardo Monreal busca reformar la

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 17 de septiembre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

El indicador de referencia de la bolsa mexicana terminó sesiones este 17 de septiembre con baja de 0,81%

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El indicador de referencia de

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 17 de septiembre

Minuto a minuto del reality show del momento

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arsenal incautado: vinculan a proceso

Arsenal incautado: vinculan a proceso a tres personas por portar armas exclusivas de las Fuerzas Armadas y miles de cartuchos

Paraguay revela imágenes de la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal ligado al CJNG

Expulsan a Hernán Bermúdez Requena de Paraguay, será trasladado a México

Sandra Cuevas es la nueva figura en la lista de “Narcopolíticos”: de La Unión Tepito a ser pareja de “El Choko”

Sheinbaum afirma que disminuyó la violencia en Sinaloa y señala conveniencia empresarial: “Algunos tienen intereses políticos”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 17 de septiembre

Regañan a Galilea Montijo por gritar en “Hoy” sin saber que ya estaban al aire

Ana Bárbara defiende a la familia Aguilar y los llena de elogios: “Trabajan con el alma”

Fátima Bosch, Miss Universo México, y su inesperada confesión sobre 3 raros trastornos que marcaron su niñez: “Me hacían bullying”

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 17 de septiembre?

DEPORTES

Pumas gana demanda a Dani

Pumas gana demanda a Dani Alves ante el TAS

Fans interpretan discurso de Místico como indirecta a AAA tras venta a WWE: “El patrimonio no se vende”

Eddy Reynoso rompe el silencio y asegura que Canelo Álvarez no se retirará tras derrota ante Terence Crawford

WWE Wrestlepalooza 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de lucha libre desde México

Andrade El ídolo intercambia insultos con MFJ y le pide que apueste su cabellera ante Místico: “No seas cobarde”