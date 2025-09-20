Sigue en misterio la identidad de Giovanna, joven con tatuaje de Laurel, que está delicada tras explosión de pipa

Fiscalía de la CDMX informa sobre acciones a tomar tras explosión de pipa en Iztapalapa. Crédito: YT, Clara Brugada Molina

La tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025 una noticia sobre un accidente ocurrido bajo el Puente de la Concordia en Iztapalapa conmocionó a los capitalinos, la información de primer momento fue muy escasa, al paso de los minutos, los portales de noticias hablaban de una fuerte explosión tras la volcadura de una pipa de gas LP, hecho que fue confirmado al paso de las horas.

La expansión del gas fue de aproximadamente unos 300 metros, por lo que la llama alcanzó a más de un centenar de personas, camiones del transporte público y vehículos particulares quedaron en medio de este trágico accidente, el cual ha cobrado la vida de 27 víctimas.

Diez días después, al corte de este 20 de septiembre, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX) ha publicado que aún se encuentran 18 personas hospitalizadas, sin embargo, hay una mujer en estado crítico que aun no ha sido identificada, sin datos de apellidos ni mayor información personal que pueda llevar a la localización de sus familiares.

Según información emitida por la Fiscalía de CDMX, encabezada por Bertha Alcalde Luján, el nombre de la víctima es “Giovanna” y se encuentra en el Hospital de traumatología y Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”.

La Fiscalía de CDMX busca a los familiares de una mujer llamada "Giovanna", quien fue víctima de la explosión de una pipa de gas en el el Puente de la Concordia. (Foto: Fiscalía CDMX y AGENCIA CUARTOSCURO.COM)

La edad de la mujer la sitúan entre 15 y 25 años, tiene una estatura aproximada de 1.45 metros, cuenta con una cicatriz vertical de una probable cesárea, se confirmó que presenta cuatro tatuajes con las siguientes características:

Tatuaje en tinta negra con forma de corazón atravesado por una rosa de aproximadamente 5 cm de ancho, ubicado en la espalda baja; Tatuaje en tinta negra con forma de pulsera tipo greca y escritura manuscrita poco legible que podría corresponder a las leyendas “Lorena” o “Lozano” en la parte superior de la greca y con la leyenda “Laurel” en la parte inferior de la greca, ubicado en el antebrazo derecho; Tatuaje en forma de pulsera de corazones ubicado en el tobillo izquierdo; y. Tatuaje del cual sobresale una letra “H” ubicado en pierna derecha.

Las autoridades han habilitado la línea telefónica 55-5484-0430 y el correo identificacionbf@fgjcdmx.gob.mx para las personas que quieran ponerse en contacto para ubicar a su familiar y puedan reencontrarse.

Giovanna se encuentra en estado crítico y es atendida en el Hospital de traumatología y Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”.

Cabe destacar que la información sobre las víctimas y el accidente ha ido fluyendo con el paso de los días, entre los datos que se han publicado también se ha mencionado la no identificación de un hombre que ya falleció, de quien apenas se sabe que tenía entre 26 y 35 años de edad, mide 1.64 metros de estatura, complexión mediana, cabello corto, color castaño, piel moreno claro, con nariz aguileña, ingresó sin prendas ni pertenencias, con un nombre probable de Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández López.