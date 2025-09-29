México

Ataque contra el Ejército deja tres muertos en Culiacán, Sinaloa: aseguran armas, chalecos y un explosivo

Los elementos militares realizaban recorridos terrestres en Caminaguato cuando fueron agredidos

Por Luis Contreras

Los militares fueron agredidos mientras
Los militares fueron agredidos mientras realizaban un recorrido de vigilancia. (Reuters/Jesús Bustamante/Ilustrativa)

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron objeto de un ataque por parte de sujetos armados en Sinaloa. Lo anterior derivó en la muerte de tres presuntos agresores y el aseguramiento de equipo táctico.

Los hechos sucedieron en el poblado de Caminaguato, una zona rural ubicada al norte de Culiacán. En el lugar los agentes realizaban recorridos terrestres cuando fueron atacados por hombres armados, dicho ataque fue repelido y tres de los atacantes fueron asesinados.

Además, los uniformados incautaron seis armas largas, un artefacto explosivo que fue posteriormente destruido un equipo especialista , 12 chalecos tácticos, 24 placas balísticas, cartuchos y equipo táctico.

“La Célula Contra Artefactos Explosivos se encargó de destruir el artefacto explosivo improvisado“, compartió la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa el 28 de septiembre.

Lo asegurado tras la agresión
Lo asegurado tras la agresión (SSP Sinaloa)

Medios locales indicaron que el ataque contra los agentes de seguridad sucedió la mañana del 27 de septiembre en un camino de terracería.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para que sean realizadas las averiguaciones pertinentes. En las acciones para repeler el ataque participaron elementos militares, de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía general de la República (FGR) y la Policía Estatal.

Cabe recordar que apenas el pasado 25 de septiembre las autoridades de Sinaloa informaron el hallazgo de un arma de fuego corta, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos, un casco y 10 placas balísticas también en Caminaguato.

Ataque contra militares en Culiacán deja un detenido y arsenal asegurado

Las autoridades detuvieron a una
Las autoridades detuvieron a una persona y aseguraron múltiples armas, así como chalecos antibalas con placas. (Seguridad Pública de Sinaloa)

De igual manera, el 27 de septiembre la Secretaría de Seguridad estatal informó que, como consecuencia de un ataque contra elementos del Ejército, un hombre fue arrestado en el fraccionamiento La Conquista. Los uniformados repelieron el ataque y uno de los presuntos agresores resultó herido y fue detenido.

Los agentes revisaron el inmueble desde el cual fueron atacados, lo que los llevó a encontrar armamento y vehículos. Se trató de dos fusiles, dos carabinas y un arma de fuego corta, así como una camioneta Ford Explorer.

En el sitio fueron hallados poco más de 3 mil cartuchos de diversos calibres, chalecos balísticos y cascos (los cuales contaban con la leyenda Marina) de kevlar, además de una caja y tres cofres con los diversos cartuchos. No fue revelado el nombre del sujeto detenido y si estaría ligado con un grupo criminal en especifico.

