Así fue el reencuentro de Aarón Mercury con su madre y su hermano después del reality

El influencer no había tenido contacto con su familia desde que se convirtió en el noveno eliminado

La reacción de Nancy González Rivas, madre de Aarón Mercury, se volvió viral tras la eliminación del influencer de La Casa de los Famosos México 2025. En una fiesta organizada en la Ciudad de México donde fue transmitida la novena gala de eliminación, la madre y la abuela del creador de contenido compartieron con otros asistentes su sorpresa por la salida de Mercury, lo que desató muestras de apoyo y reclamos de fraude entre los seguidores presentes.

El evento, reunió a familiares, exconcursantes y personalidades como Olivia Collins y Adrián Di Monte. Cuando se anunció la expulsión, se captaron imágenes y videos donde el ambiente entre los asistentes cambió profundamente. Incluso la abuela de Mercury rompió en llanto y negó la legitimidad del resultado, al tiempo que varios fans coreaban consignas sobre un posible engaño en el proceso de votación.

De acuerdo con videos que circularon en redes sociales, Rodrigo González, hermano del influencer, denunció durante la transmisión que la producción impidió a los familiares reencontrarse con Mercury tras su salida, práctica permitida a otros participantes de ediciones anteriores. Esta decisión generó cuestionamientos sobre el trato recibido por el círculo cercano del influencer en comparación con otros concursantes.

En un inicio, la madre y la abuela de Aarón se indignaron por el resultado. (Fotos: Instagram/@quiquegaldeano)

Al día siguiente, en declaraciones ofrecidas al programa televisivo De Primera Mano, Nancy González Rivas explicó que al momento de la expulsión aún no había podido hablar con su hijo. Según sus palabras, el acceso a los expulsados solo ocurre hasta después de la gala, una regla, según la producción, que se aplica de forma general en todas las emisiones.

“Me comentan que así ha sido con todos y hasta que llega la gala, saliendo, ya puedes tener contacto con él, no antes”, relató la madre al medio.

Explicó también que la campaña de apoyo a Aarón Mercury se había caracterizado en redes desde el inicio por la consigna de no dividir los votos, buscando máxima eficacia de convocatoria. “El mensaje del fandom, desde la recta final, era no dividimos votos. Así lo hizo el fandom de Aarón, todos lo apoyaron. No nos confiamos nunca”, detalló Nancy González ante las cámaras. Y finalmente descartó la posibilidad de fraude.

Aarón Mercury se reencuentra con su familia . (TikTok: holasoyangie1)

La madre también se refirió al desenlace de la votación sin emitir acusaciones directas. “A veces hablamos desde el dolor, sabíamos que todos tenían las mismas oportunidades. Todos merecen ganar. Creo que algo pasó ahí y recibieron más votos las otras personas”, señaló, cerrando toda especulación abierta sobre el sistema de expulsión aplicado en el reality.

Al finalizar la gala del martes 29 de septiembre, Aarón Mercury finalmente se reunió con su familia. Un video se viralizó donde aparece su madre y su hermano recibiéndolo sumamente emocionados afuera del foro de La Casa de los Famosos México.