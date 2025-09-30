México

Aarón Mercury rompe en llanto al reconocer a Alexis Ayala como su figura paterna: “Me cuidó y me puso bajo su ala”

La salida de Aarón de La casa de los famosos México estuvo marcada por un momento conmovedor junto a Alexis, quien le ofreció apoyo incondicional y palabras que tocaron el corazón de todos los presentes

Por Armando Guadarrama

La emotiva despedida de Aarón
La emotiva despedida de Aarón Mercury tras su eliminación de La casa de los famosos México 2025 revela el fuerte lazo con Alexis Ayala (Vix)

La reciente eliminación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México 2025 dejó una huella emocional profunda tanto en los seguidores del programa como en los propios participantes.

Durante la post gala, el joven creador de contenido no pudo contener las lágrimas al escuchar el mensaje de Alexis Ayala, a quien describió como una figura paterna que nunca había tenido tan presente en su vida.

El domingo 28 de septiembre, la audiencia decidió salvar a Shiky, lo que determinó la salida de Aarón Mercury, el último representante del cuarto Noche en abandonar la competencia.

Alexis Ayala se consolida como
Alexis Ayala se consolida como figura paterna y mentor para Aarón Mercury en el reality mexicano (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Esta decisión no solo impactó a los fanáticos, sino que también provocó una de las despedidas más emotivas de la temporada. En medio de aplausos y gestos de afecto, Alexis Ayala tomó la palabra para dedicarle unas palabras cargadas de reconocimiento y promesas al joven influencer.

Lo hiciste muy bien Mercury, lo hiciste increíblemente bien. Nunca dejaste de ser tú”, expresó Alexis Ayala al destacar la autenticidad y el coraje que Aarón Mercury demostró durante su estancia en el reality.

El actor fue más allá y, frente a las cámaras, le aseguró: “No te voy a soltar allá afuera, para nada. Te amo con el corazón, quiero que conozcas a mi familia”. Estas declaraciones sellaron un compromiso de amistad y apoyo que trasciende el contexto del programa.

La audiencia salva a Shiky
La audiencia salva a Shiky y provoca una de las despedidas más conmovedoras de la temporada en La casa de los famosos México 2025 (Jovani Pérez / Infobae México)

El propio Alexis Ayala compartió que ve en Aarón Mercury un reflejo de su juventud: “Hay muchas cosas en ti que veo y que yo tenía, que sigo teniendo desde muy joven, con tu madre, con tus hermanos, tus ganas de hacerla, de trabajar. Eres un hombre muy honesto, un hombre joven con muchos sueños”.

La reacción de Aarón Mercury ante estas palabras fue inmediata y conmovedora. Durante la transmisión conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, el influencer rompió en llanto y reconoció el papel fundamental que Alexis Ayala desempeñó en su vida dentro del reality.

Era esa figura paterna que igual no llegué a tener tan presente en mi vida y acá se creó una unión, aunque digan son dos meses y medio; no, son 24 horas estando allí adentro… Es esa figura paterna que me cuidó, me puso bajo su ala estando ahí adentro”, confesó Aarón Mercury.

El joven también explicó el valor emocional de contar con el apoyo del actor: “Alexis es esa persona fuerte que cuando tú te sientes bajoneado… yo sabía que al hablar con él, él iba a decir las palabras correctas para hacerme sentir bien”.

El influencer consolidó una amistad con Ayala. (Crédito: Vix)

La relación entre ambos, forjada en el contexto competitivo de La casa de los famosos México 2025, se transformó en un vínculo de afecto genuino. Para Aarón Mercury, la experiencia fue mucho más que una estrategia de juego; encontró en Alexis Ayala a un mentor y a un referente emocional que lo acompañó en los momentos más difíciles.

Aunque el influencer aún no ha revisado todos los videos y reacciones generados durante su paso por el programa, se anticipa que, al hacerlo, confirmará que lo vivido en el cuarto Noche trascendió la competencia y se convirtió en una experiencia de crecimiento personal y afectivo.

