México

Sentencian a “El Haza” por atentado contra Ciro Gómez Leyva: suman 12 condenados por ataque contra el periodista

Erick Hazael Ramos fue hallado culpable de asociación delictiva y homicidio calificado en grado de tentativa

Por Luis Contreras

El comunicador fue atacado a mediados de diciembre de 2022 (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Erick Hazael Ramos Mendoza, un hombre apodado El Haza y/o El Gordo, fue condenado a 11 años de prisión luego de que fue hallado culpable de participar en el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.

Dicho sujeto fue hallado culpable de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, según compartió la Fiscalía General de la República (FGR) el 29 de septiembre.

A través de su cuenta de X, el periodista detalló que el sujeto recientemente sentenciado era el encargado de conducir el vehículo en el que viajaba Héctor Martínez Jiménez, alias Bart y quien ya fue condenado a 14 años de prisión en junio pasado.

"Erick Hazael Ramos, quien manejaba la motocicleta en la que iba el Bart cuando le disparó a Ciro Gómez Leyva, fue sentenciado a 11 años y un mes de prisión por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada“.

Detenidos tras el ataque contra Gómez Leyva (SSC)

La condena en contra de El Gordo fue determinada por un juez con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.

Suman 12 sujetos sentenciados, señala FGR

De igual manera, la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero destacó que hasta el momento suman 12 personas sentenciadas por su relación con la planeación y ejecución del ataque contra el periodista.

Cabe recordar que el pasado 18 de agosto fueron informadas las sentencias en contra de Juan Antonio Cisneros Morales, un hombre apodado El Dedos y/o El Dedotes, además de Israel Jiménez Avila, alias Yeye. A dichos sujetos se les impuso una sentencia de 11 años de prisión a cada uno.

Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias El Pool, y Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias El Bart, (SSC/Captura de pantalla)

Mientras que una condena de seis años tras las rejas fue impuesta en contra de Aniceto Escárcega y Sergio David Berlanga el 2 de julio pasado, además de que deberán pagar una multa de miles de pesos como concepto de reparación del daño.

“Nos metieron en este juego, este es el desenlace”: Gómez Leyva

Fue el 10 de junio pasado que la FGR informó la sentencia de 14 años de cárcel en contra de Héctor Martínez Jiménez, alias Bart. Mientras que Pedro Gómez Jaramillo fue condenado a doce años de prisión

“Ustedes nos metieron en este juego, este es el desenlace. No puedo decir que lo lamento, pero tampoco me alegra", publicó Ciro Gómez Leyva en sus redes sociales tras conocer las condenas en contra del Pool y El Bart.

Ciro Gómez LeyvaFGREl HazaCDMXAtentado Ciro Gómez Leyvamexico-noticias

